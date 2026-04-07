国内リーグ戦への出場資格は依然として全くないものの、この元ベンフィカの選手は大陸大会には出場可能だ。彼はAFCチャンピオンズリーグ・エリートでアル・ヒラルの一員として6試合に出場し、3得点を挙げ、1アシストを記録している。 彼の次の試練は、4月13日に開催されるラウンド16でカタールのアル・サッドと対戦する一戦となる。この大会は、彼が欧州へ完全移籍する前の最後の舞台となり、ゴール前での決定力を依然として兼ね備えていることを証明する機会となるだろう。