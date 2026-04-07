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ダーウィン・ヌニェスが欧州復帰か？ サウジアラビアでの挑戦が1シーズンで終わる見通しとなる中、セリエAの強豪クラブが元リヴァプールFWに接触
ユヴェントスがストライカー獲得に向け、最初の接触を図る
スカイ・スポーツによると、ユヴェントスは夏の移籍戦略を練る中で、ヌニェスについて予備的な打診を行った。このイタリアの名門クラブは、同選手の獲得可能性に関する情報を収集するため、アル・ヒラルに接触した。このFWは、わずか昨年の夏にリヴァプールから5300万ユーロという大型移籍金でサウジアラビアに移籍しており、現在の契約は2028年6月までとなっている。交渉を本格化させるかどうかを決める前に、ビアンコネリは費用面を慎重に検討している。 移籍の可能性は、今シーズンクラブがチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるかどうかに大きく左右される。
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監督によって代表メンバーから外された
高額な移籍金にもかかわらず、この26歳の選手は中東でのキャリアにおいて浮き沈みの激しい日々を送ってきた。シーズン前半はレギュラーとして定着し、リーグ戦16試合に出場して6得点を挙げた。 全大会を通じて24試合に出場し、9ゴール、5アシストを記録した。しかし、ウィンターブレイク中にインザーギ監督が下した戦術的な判断により、クラブが登録できる外国人選手8名の枠から彼を意外にも外すことになった。これにより、彼はその年の残りの国内リーグ戦に出場できなくなった。
コンチネンタルの期待とアジアでの活動
国内リーグ戦への出場資格は依然として全くないものの、この元ベンフィカの選手は大陸大会には出場可能だ。彼はAFCチャンピオンズリーグ・エリートでアル・ヒラルの一員として6試合に出場し、3得点を挙げ、1アシストを記録している。 彼の次の試練は、4月13日に開催されるラウンド16でカタールのアル・サッドと対戦する一戦となる。この大会は、彼が欧州へ完全移籍する前の最後の舞台となり、ゴール前での決定力を依然として兼ね備えていることを証明する機会となるだろう。
- AFP
ヌニェスの今後はどうなるのか？
今後数ヶ月は、この選手のキャリアにとって極めて重要な時期となる。正式なオファーが出るかどうかは、ユヴェントスの国内リーグでの最終順位に完全に左右される。現在、ユヴェントスはセリエAで57ポイントを獲得し5位につけており、残り7試合を残す中、トップ4入りを争う激しい争いの中でコモに1ポイント差で追われている。