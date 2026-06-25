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ダーウィン・ヌニェスがリヴァプールに「カオス」を取り戻すか？ レッズのレジェンド、ジョン・バーンズが、アンドニ・イラオラ監督のアンフィールド初夏と移籍市場での課題を解説する。
ヌニェスがアル・ヒラルを自由に移籍できる理由
ユルゲン・クロップが「ヘビーメタル・フットボール」でプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した2022年、ベンフィカから6400万ポンド（8400万ドル）で南米のフォワード、ヌニェスが加入した。
143試合で40得点を挙げたものの、ファン全員を納得させることはできず、そのエネルギッシュなプレーからカルト的人気を得た。2025年夏、彼はクリスティアーノ・ロナウドが所属する中東クラブへ高額契約で移籍した。
しかし外国人枠の問題でアル・ヒラル国内登録から外れ、再出発を模索中。行き先は再びイングランドとの噂もある。
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ヌニェスと再契約か？ リヴァプールの夏の移籍市場への取り組み
26歳の彼がアンフィールドでまだ役割を果たせるか問われた際、リヴァプールのレジェンドであるバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。「イラオラがそのようにプレーすることを望まないなら、無理だろう。もし彼が『そのようにプレーしたい』と言い、ダーウィン・ヌニェスがそれに適合するのであれば、可能性はあるかもしれない。 だが「混沌としたスタイルは嫌だ」と言うなら、ヌニェスが戻る意味はない。
クロップがいたら「彼を戻せ」と言っただろうし、状況は変わっていたかもしれない。彼はクロップ体制下でチームを去ったから、今の状況は不明だ。
重要なのは、新監督が速くても遅くても、ボール保持重視でもダイナミックでも、そのスタイルを尊重し支えることだ。クロップの遺産に固執し「あのスタイルに戻すべき」と言ってはならない。
だから、モハメド・サラーが「このスタイルでプレーするべき」と語ったのは間違いだ。監督にチャンスを与え、彼の選択を支持すべきだ。
ミケル・アルテタは1年目は8位、2年目は8位、3年目は5位だった。クラブは彼を支持し、結果は出ている。オーナーやCEOが監督を解任するわけではない。解任するのはファンだ。ファンは残念ながらアルネ・スロットへの信頼を失い、この決断に至った。
イラオラが就任1ヶ月で2、3敗したからといって解任するのか。マンチェスター・ユナイテッドもデビッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョを「ファーギーならこうする」という理由で解任した。
「クロップの遺産に固執すれば、リヴァプールに来る監督は成功できない。そんなことは忘れるべきだ。どんな監督が来ても、彼のスタイルを尊重し、支持する。スローでもファストでも、ヘヴィメタルでもカオスでも構わない。決断を下すのは監督自身であり、過去ではない。」
移籍動向：リヴァプールには何人の新戦力が必要か？
リヴァプールは、モハメド・サラー、イブラヒマ・コナテ、アンディ・ロバートソンがフリーエージェントで退団した。補強は必須だ。しかしバーンズは「アルネ・スロット監督が就任したとき、我々はキエーザと遠藤を獲得したが、彼らは出場機会がなく、それでもリーグ優勝した。解決策は選手獲得なのか？」と疑問を投げかけた。
4人に4億ポンド払ったがうまくいかなかった。解決は補強か？選手数は十分で、実力も備えている。センターバックが必要なら補強すればよい。
選手補強が解決策だとは思いません。仮にディオマンデを獲得すれば、ングモハの成長が止まります。
「私としては今の陣容で十分だ。より良い選手を取れて監督が望むなら構わないが、個人的には今の選手でいける。彼らを信じ、監督を信じ、前を向くべきだ」
リヴァプールが今夏補強するかどうか、また2026年W杯で三つ編みヘアを披露したヌニェスが計画に含まれるかはまだ不明だ。
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2026年ワールドカップでは多くの才能が披露される
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