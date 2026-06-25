26歳の彼がアンフィールドでまだ役割を果たせるか問われた際、リヴァプールのレジェンドであるバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。「イラオラがそのようにプレーすることを望まないなら、無理だろう。もし彼が『そのようにプレーしたい』と言い、ダーウィン・ヌニェスがそれに適合するのであれば、可能性はあるかもしれない。 だが「混沌としたスタイルは嫌だ」と言うなら、ヌニェスが戻る意味はない。

クロップがいたら「彼を戻せ」と言っただろうし、状況は変わっていたかもしれない。彼はクロップ体制下でチームを去ったから、今の状況は不明だ。

重要なのは、新監督が速くても遅くても、ボール保持重視でもダイナミックでも、そのスタイルを尊重し支えることだ。クロップの遺産に固執し「あのスタイルに戻すべき」と言ってはならない。

だから、モハメド・サラーが「このスタイルでプレーするべき」と語ったのは間違いだ。監督にチャンスを与え、彼の選択を支持すべきだ。

ミケル・アルテタは1年目は8位、2年目は8位、3年目は5位だった。クラブは彼を支持し、結果は出ている。オーナーやCEOが監督を解任するわけではない。解任するのはファンだ。ファンは残念ながらアルネ・スロットへの信頼を失い、この決断に至った。

イラオラが就任1ヶ月で2、3敗したからといって解任するのか。マンチェスター・ユナイテッドもデビッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョを「ファーギーならこうする」という理由で解任した。

「クロップの遺産に固執すれば、リヴァプールに来る監督は成功できない。そんなことは忘れるべきだ。どんな監督が来ても、彼のスタイルを尊重し、支持する。スローでもファストでも、ヘヴィメタルでもカオスでも構わない。決断を下すのは監督自身であり、過去ではない。」