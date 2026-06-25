ダーウィン・ヌニェスがリヴァプールに「カオス」を取り戻すか？ レッズのレジェンド、ジョン・バーンズが、アンドニ・イラオラ監督のアンフィールドでの初夏と移籍市場での課題を解説する。

26歳の彼がアンフィールドでまだ役割を果たせるか問われた際、リヴァプールのレジェンドであるバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。「イラオラがそのようにプレーすることを望まないなら、無理だろう。彼が『そのようにプレーしたい』と言い、ダーウィン・ヌニェスが適合するなら、可能性はある」。 逆に「混沌としたスタイルは嫌だ」と言えば、ヌニェスが戻る意味はない。

クロップ前監督がいたら「彼を呼び戻したい」と言ったかもしれない。実際、ヌニェスはクロップ体制下でチームを去ったため、現在の状況は不明だ。

重要なのは、新監督が速くても遅くても、ボール保持重視でもダイナミックでも、どんなスタイルを望んでも支えることだ。クロップの遺産にすがり、「あのスタイルに戻すべき」と言ってはならない。

だから、モハメド・サラーが「このスタイルでしかプレーしない」と語ったのは間違いだ。我々は新監督にチャンスを与え、彼の選択を支持すべきだ。

ミケル・アルテタは1年目は8位、2年目は8位、3年目は5位だった。クラブは彼を支持し、結果は出ている。オーナーやCEOが監督を解任するわけではない。解任するのはファンだ。ファンは残念ながらアルネ・スロットへの信頼を失った。だから、この決断に至った。

イラオラが就任1ヶ月で2、3敗したからといって解任するのか。マンチェスター・ユナイテッドもデビッド・モイーズを招へいしたが、ファーガソンと違うからとすぐに解任した。ルイ・ファン・ハールやジョゼ・モウリーニョも「ファーギーならこうする」と言われ、同じ運命をたどった。

クロップの遺産に固執し続ければ、リヴァプールに来ても成功する監督は現れない。だから、それを捨て去ろう。どんな監督が来ても、彼のスタイルを尊重し、支持するべきだ。スローでもファストでも、クイックでもヘヴィメタルでも、カオスでも何でもいい。決断を下すのは監督自身であり、過去ではない。