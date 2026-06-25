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ダーウィン・ヌニェスがリヴァプールに「カオス」を取り戻すか？ レッズのレジェンド、ジョン・バーンズが、アンドニ・イラオラ監督のアンフィールドでの初夏と移籍市場での課題を解説する。
ヌニェスがアル・ヒラルを自由に移籍できる理由
ユルゲン・クロップが「ヘビーメタル・フットボール」でプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した2022年、ベンフィカから6400万ポンド（8400万ドル）で南米出身のフォワード、ヌニェスが加入した。
143試合で40得点を挙げたものの、ファン全員を納得させることはできず、そのエネルギッシュなプレーからカルト的人気を得た。2025年夏、彼はクリスティアーノ・ロナウドが所属する中東クラブへ高額契約で移籍した。
しかし外国人枠の問題で国内リーグに登録できず、再びイングランドへ戻る可能性が取り沙汰されている。
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ヌニェスと再契約か？ リヴァプールの夏の移籍市場への取り組み
26歳の彼がアンフィールドでまだ役割を果たせるか問われた際、リヴァプールのレジェンドであるバーンズはviagogoの「World Cuts」キャンペーン関連でGOALに語った。「イラオラがそのようにプレーすることを望まないなら、無理だろう。彼が『そのようにプレーしたい』と言い、ダーウィン・ヌニェスが適合するなら、可能性はある」。 逆に「混沌としたスタイルは嫌だ」と言えば、ヌニェスが戻る意味はない。
クロップ前監督がいたら「彼を呼び戻したい」と言ったかもしれない。実際、ヌニェスはクロップ体制下でチームを去ったため、現在の状況は不明だ。
重要なのは、新監督が速くても遅くても、ボール保持重視でもダイナミックでも、どんなスタイルを望んでも支えることだ。クロップの遺産にすがり、「あのスタイルに戻すべき」と言ってはならない。
だから、モハメド・サラーが「このスタイルでしかプレーしない」と語ったのは間違いだ。我々は新監督にチャンスを与え、彼の選択を支持すべきだ。
ミケル・アルテタは1年目は8位、2年目は8位、3年目は5位だった。クラブは彼を支持し、結果は出ている。オーナーやCEOが監督を解任するわけではない。解任するのはファンだ。ファンは残念ながらアルネ・スロットへの信頼を失った。だから、この決断に至った。
イラオラが就任1ヶ月で2、3敗したからといって解任するのか。マンチェスター・ユナイテッドもデビッド・モイーズを招へいしたが、ファーガソンと違うからとすぐに解任した。ルイ・ファン・ハールやジョゼ・モウリーニョも「ファーギーならこうする」と言われ、同じ運命をたどった。
クロップの遺産に固執し続ければ、リヴァプールに来ても成功する監督は現れない。だから、それを捨て去ろう。どんな監督が来ても、彼のスタイルを尊重し、支持するべきだ。スローでもファストでも、クイックでもヘヴィメタルでも、カオスでも何でもいい。決断を下すのは監督自身であり、過去ではない。
移籍動向：リヴァプールには何人の新戦力が必要か？
リヴァプールは、モハメド・サラー、イブラヒマ・コナテ、アンディ・ロバートソンがフリーエージェントで退団した。補強は必須だ。しかしバーンズは「アルネ・スロット監督が就任したとき、我々はキエーザと遠藤を獲得したが、彼らは出場機会を得られず、それでもリーグ優勝した。解決策は選手獲得なのか？」と疑問を投げかけた。
4人に4億ポンド払ったがうまくいかなかった。解決は補強か？選手数は十分だ。実力も十分だ。センターバックが必要ならセンターバックを取ればいい。
選手補強が解決策だとは思いません。仮にディオマンデを獲得すれば、ングモハの成長が止まります。
「私としては今の陣容で十分だ。より良い選手を取れて監督が望むなら構わないが、個人的には今の選手でいける。彼らを信じ、監督を信じ、前を向くべきだ」
リヴァプールが今夏誰を獲得するか、また2026年W杯で三つ編みヘアを披露したヌニェスが計画に含まれるかは、まだ不明だ。
2026年ワールドカップでは多くの才能が披露される
2026年FIFAワールドカップを祝し、その文化やノスタルジー、個性的な選手たちをファンに身近に感じてもらうため、世界有数のライブイベントチケットマーケットプレイスviagogoは、サッカー界で最も象徴的なヘアスタイルを再現する理容店体験「World Cuts」を立ち上げました。
ロンドン・ショーディッチの「Ruffians Barber Shop」で2日間開催された無料イベントでは、参加者が好きな選手を選び、大会にまつわる伝説的ヘアスタイルに無料で変身できました。
開始を祝し、マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的ファン「ユナイテッド・ストランド」（フランク・イレット）は、長期にわたる髪伸ばしマラソンを終え、長い髪をワールドカップにインスパイアされた3つの象徴的スタイルに一新。カルロス・バルデラマの伝説的カール、デビッド・ベッカムのモヒカン、クリス・ワドルのムレットを再現した。