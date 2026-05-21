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ダン・ンドイェの資質が光る。このスイス人ウイングはノッティンガム・フォレストでプレミアリーグのスターになり、3400万ポンドの移籍が「失敗」と呼ばれるのを避けるだろう。
フォレスト戦では好スタートを切ったが、自信を失った。
セリエAボローニャの退団が決定的になると、25歳のンドエを巡る争奪戦が激化した。彼はコッパ・イタリア決勝でACミラン相手に決勝点を挙げ、チームに51年ぶりのタイトルをもたらしていた。
フォレストは争奪戦を制し、5年契約で獲得した。しかしシティ・グラウンドではパフォーマンスが低下。契約12ヶ月で解除される可能性が報じられている。
2025-26シーズン序盤は好スタートを切った。開幕節ブレントフォード戦でデビューゴール、10月2日のホームでの欧州デビュー戦ミッティラン戦でも得点を挙げた。
しかしその後、国内リーグでは得点が止まっている。今季4度も監督が交代したチームで序列は下がり、スタメンの座も失った。
代表では7試合3得点を挙げ、2026年W杯スイス代表にも選ばれたが、クラブで同じ活躍ができるかは不透明だ。
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ンドエの最大の長所は何ですか？
フォレストで「高額な失敗作」と呼ばれないためのンドエーの最大の長所について、同郷のセンデロス（Spreadex Sportsとの提携インタビュー）はGOALに語った。「彼はプレミアリーグで成功できる。
攻守の切り替えが速く、走り続けられる。本物のウインガーで、スピードとパワーで相手を抜き去る。プレミアリーグでも通用する。フォレストでは監督が代わった影響が大きい。
チームが安定すれば、彼を良いポジションで起用できるだろう。彼は性格が良く、学ぶ意欲と適応力もある。ワールドカップでも活躍する姿が想像できる。」
移籍の行方は？ プレミアリーグ残留か、セリエA復帰か？
ンドエは、ノッティンガムを離れる必要があると判断した場合、北米の大会でアピールする可能性がある。すでにイタリアの複数クラブが関心を示していると報じられている。
プレミアリーグはすぐに馴染むのが極めて難しいリーグだ。残留して実力を証明してほしいかと問われると、センデロスは「その通り、時間がかかる」と語った。
プレミアリーグは容赦なく競争が激しい。彼にはプレミアでプレーしてほしいが、パワーとスピードがあるのでイタリアでも成功するだろう。ボローニャではそうしていた」
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フォレストは夏の移籍市場で売却を決断する可能性がある
フォレストは降格を回避し、ンドイエの出場機会は依然として限定的だ。
ヴィトール・ペレイラ監督は次期移籍市場でチームを刷新し、サイドのスピードと技巧を重視する方針だ。エヴァンゲロス・マリナキス会長の下、クラブは依然として大きな野心を抱き、売却益を他のポジションに再投資する見込みで、ンドエは戦力外となる可能性がある。