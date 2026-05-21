セリエAボローニャの退団が決定的になると、25歳のンドエを巡る争奪戦が激化した。彼はコッパ・イタリア決勝でACミラン相手に決勝点を挙げ、チームに51年ぶりのタイトルをもたらしていた。

フォレストは争奪戦を制し、5年契約で獲得した。しかしシティ・グラウンドではパフォーマンスが低下。契約12ヶ月で解除される可能性が報じられている。

2025-26シーズン序盤は好スタートを切った。開幕節ブレントフォード戦でデビューゴール、10月2日のホームでの欧州デビュー戦ミッティラン戦でも得点を挙げた。

しかしその後、国内リーグでは得点が止まっている。今季4度も監督が交代したチームで序列は下がり、スタメンの座も失った。

代表では7試合3得点を挙げ、2026年W杯スイス代表にも選ばれたが、クラブで同じ活躍ができるかは不透明だ。