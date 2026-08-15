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ダン・バーン、リヴァプール戦を前にニューカッスルでのマティアス・ヤイスレの戦術革命を称賛
ジャイッスレ新体制が始動
バーンがトレーニングに復帰し、エディ・ハウからジャイスレへと指揮官が交代して以降、セント・ジェームズ・パークでの生活は完全に別物になったと認めた。34歳のセンターバックは、イングランドの一員としてワールドカップでの代表活動から最近戻ったばかりで、チーム内の雰囲気や戦術面のアプローチに大きな変化があったと指摘した。
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ジャイスレ、バーンを欠かせないリーダーと評す
バーンはトレーニンググラウンド全体に及ぶ大幅な変化について語り、複数の新戦力とともに迎えるプレミアリーグの新シーズンへの期待感を示した。クラブ復帰を振り返ったバーンは、ここ数週間でトレーニンググラウンドがどれほど大きく変わったかを強調した。
『ChronicleLive』が伝えたところによると、バーンは「もちろん、大きな変化がある。新加入選手として新しいクラブに来たような感覚だ。新しい選手もたくさんいて、楽しみな時期になる」と認めた。
「新しい文化、新しい哲学、新しいプレースタイルをつくるチャンスがある。だから、これから予定されている数試合の親善試合が楽しみだ。学ぶことは多い。監督は新しい哲学、新しいアイデア、そして新しい用語を持ち込んだ。選手たちはこの1週間それに取り組んできたので、自分はできるだけ早くそれを身につけようとしている」
伝説的なニューカッスルの遺産を受け継いで
バーンはすでにタインサイドでカルトヒーローの地位を確立しており、2025年のカラバオカップ決勝ではウェンブリーで得点を挙げたことで広く知られている。この一撃は、クラブにとって2000年以降で初めて国立競技場で決めたゴールだった。ワールドカップでの戦いを終えてリフレッシュした地元出身のバーンは、自身の心身のコンディションに引き続き自信を見せている。
「フィジカル的には問題ない。メンタル面でも少し休めてよかった」とバーンは明かした。「長いシーズンだったし、そのあとにワールドカップもあった。だからどちらかと言えばメンタル面を回復させる時間だった。あの数週間を取りたかったし、そうすることでまたトレーニングに戻るのが楽しみになると思っていた。今は実際にそう感じている」
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シーズン開幕戦を前に、親善試合が待っている
バーンは今後、来るVisitMaltaウィークエンダーの試合で、ヤイスレのハイオクタンなシステムにおける先発の座の確保を目指すことになる。ニューカッスルは、満員のセント・ジェームズ・パークでバイエル・レバークーゼンとストラスブールを迎える予定だ。これらの試合は、ニューカッスルがリヴァプールとのプレミアリーグ開幕戦に臨む前、チームにとって最後のアピールの場となる。
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