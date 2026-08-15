ダン・バーン、リヴァプール戦を前にニューカッスルでのマティアス・ヤイスレの戦術革命を称賛

バーンはすでにタインサイドでカルトヒーローの地位を確立しており、2025年のカラバオカップ決勝ではウェンブリーで得点を挙げたことで広く知られている。この一撃は、クラブにとって2000年以降で初めて国立競技場で決めたゴールだった。ワールドカップでの戦いを終えてリフレッシュした地元出身のバーンは、自身の心身のコンディションに引き続き自信を見せている。

「フィジカル的には問題ない。メンタル面でも少し休めてよかった」とバーンは明かした。「長いシーズンだったし、そのあとにワールドカップもあった。だからどちらかと言えばメンタル面を回復させる時間だった。あの数週間を取りたかったし、そうすることでまたトレーニングに戻るのが楽しみになると思っていた。今は実際にそう感じている」