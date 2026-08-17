長身のセンターバックは、ジャイスレ新体制の戦術的要求に素早く適応するようロッカールームに呼びかけた。さらに「これまで多くの監督の下でプレーしてきたので、それぞれから少しずつ学ぼうとしてきた。ただ、私の経験では、しっかり努力を注ぎ込み、新たな変化と新たな哲学を受け入れれば、変化は良いものになり得る。クラブとしても街としても、今季はそうできることを願っている。今年は若い選手たちに多くの支えが必要になる。ファンの後押しにも期待している」と続けた。

少年時代から応援してきたクラブでキャプテンを託された栄誉について、バーンは「クラブキャプテンに任命されてとても誇りに思う。子どもの頃には本当に夢見ることさえできないこともあるが、私にとってニューカッスルのキャプテンになることはかなり早い時期からの夢だった。だから、この機会にとても感謝しているし、今季チームを率いるのを楽しみにしている」と付け加えた。