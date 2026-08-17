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ダン・バーンが、エディ・ハウ退任後のニューカッスルと新キャプテン就任の栄誉について語る
監督退任が変化を呼ぶ
ハウは、前季のプレミアリーグで失望の12位に終わり、さらにプレシーズンでブリストル・シティに1-4の大敗を喫したことを受けて退任を決断した。その退任により、2025年3月のカラバオカップ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得をもたらした記憶に残る時代に幕が下ろされた。指揮官交代の中、バーンはクラブの新キャプテンに正式に任命され、ブラジル人であるブルーノ・ギマランイスの今夏のアーセナル移籍を受けてキャプテンマークを引き継いだ。
- AFP
「変化は良いことになり得る」
日曜に行われたストラスブール戦で、1-1からPK戦の末に3-2で敗れた後、ニューカッスルのダン・バーンはホーの退任を振り返り、新たなリーダーシップがチームを再び活性化させ得ると強調した。しかし、新たに主将に任命されたバーンは、昨季最終節のフラム戦敗戦後にホーが強い失望感を抱いていたことには気づいていたものの、指揮官の突然の退任にはやはり不意を突かれたと認めた。『The Shields Gazette』が伝えたところによると、「いや、正直に言えば分からなかったよ［ホーが去ると知っていたかどうかについて］。そうするとは思っていなかった。フラム戦の後に落胆していたのは分かっていたけど、夏を経て戻ってくる準備はできていると思っていた」と語った。
「オフシーズン中も定期的に話していた。でも、そうだね、知った時はカナダにいて、目が覚めたらメッセージがいくつか届いていた。いいかい、変化の時というのは常にあるし、エディーは明らかに自分が身を引く時だと考えたんだ。さまざまな理由から、変化の時だと考えていた人たちも多かった。いずれにせよ、監督が去るのは悲しかったが、変化は良いことでもあり得るし、今週からその始まりが見られることを願っている」
少年時代の夢が完全にかなった
長身のセンターバックは、ジャイスレ新体制の戦術的要求に素早く適応するようロッカールームに呼びかけた。さらに「これまで多くの監督の下でプレーしてきたので、それぞれから少しずつ学ぼうとしてきた。ただ、私の経験では、しっかり努力を注ぎ込み、新たな変化と新たな哲学を受け入れれば、変化は良いものになり得る。クラブとしても街としても、今季はそうできることを願っている。今年は若い選手たちに多くの支えが必要になる。ファンの後押しにも期待している」と続けた。
少年時代から応援してきたクラブでキャプテンを託された栄誉について、バーンは「クラブキャプテンに任命されてとても誇りに思う。子どもの頃には本当に夢見ることさえできないこともあるが、私にとってニューカッスルのキャプテンになることはかなり早い時期からの夢だった。だから、この機会にとても感謝しているし、今季チームを率いるのを楽しみにしている」と付け加えた。
- Getty Images Sport
プレミアリーグでの試練が待つ
プレシーズン日程を終えたニューカッスルは、すぐさま公式戦に意識を切り替える。ヤイスレ監督率いるチームは、2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦として、8月23日の日曜日にセント・ジェームズ・パークでリバプールを迎える。この開幕戦は、チームを好スタートへ導こうとするバーンのリーダーシップが、いきなり試される場となる。
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