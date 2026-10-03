デンゼル・ダムリーズは、オランダ代表にとって引き続き絶対的な存在であり、今ではインテルに別れを告げて加入を決めたレアル・マドリーにとってもそうだ。オランダ代表の合宿地から、同選手は『Libero』のマイクの前でロングインタビューに応じ、インテルでの経験についても振り返った。その経験は、言うまでもなく彼に大きな足跡を残し、今も心に刻まれている。
ダンフリース「僕もモウリーニョもインテルを愛している。復帰？ レアルの後でもまだ望んでくれるなら……」
僕とモウリーニョはインテルを愛している
「モウリーニョとはすべてうまくいっている。彼のことはとても気に入っているし、偉大な指揮官だ。キャリアで成し遂げてきたことを見れば十分だろう。もちろん、彼のインテル時代についても知っている。まだシーズンは始まったばかりで、お互いを知っていっている段階だが、最初の手応えはとてもいい。インテルについてもたくさん話した。あそこで過ごした時期は、私たち2人にとってとても特別なものだった。私たちはインテルを愛しているし、今も追いかけ、話題にしている」
今もインテルを応援している
「すべて追っていますし、今でもかつてのチームメートたちと話しています。それは当然のことです。5年間一緒にプレーすれば友達になりますし、家族や子どもたちの間にも関係が生まれます。 多くの選手と連絡を取っていますし、インテルが得点すると彼らのためにとてもうれしくなります。この気持ちは決して変わりません。 マルクス（テュラム、編集部注）とはよく話しますし、今でも同じようないたずらをしています。彼は何でも話してくれます。この5年間で、僕たちは家族になりました。今は遠くから彼らを追っていますが、すべて見ています」
レアルの選択
「インテルで5年を過ごし、新しいことに挑戦するには今が適切なタイミングだと感じていた。レアルは自分にとって世界最大のクラブであり、ここでプレーできるのは光栄なことだ。インテルとは何の問題もなかった。あそこで素晴らしい時間を過ごしたからだ。
ただ、人生では時に新たな挑戦が必要だと感じることがあり、レアルは自分にとって完璧なクラブだった。インテルでプレーできたことは大きな名誉だったが、これが自分の望んでいたステップだった。チームメートたちも自分のことをとても喜んでくれていた。今がその時だった」
当初の批判
「始まりは簡単ではなかったし、かなり批判もされた。多くの人は知らないと思うけど、僕は自分にとても厳しいんだ。外から批判が来た時には、おそらくその同じ批判を自分自身にすでに10回はしている。
オランダで指導を受けたある監督から、批判が来た時はそれを受け入れ、受け止めて、モチベーションに変えなければならないと教わった。僕はハキミの素晴らしいシーズンの後にやって来たし、インテルはちょうどスクデットを獲得したばかりで、多くの人は僕のことを知らなかった。最初は簡単ではないと分かっていた。でも初日から、自分がインテルにふさわしい選手だと証明したいという思いがあった。そして最後まで、それを示そうとしてきた。だからこそ、笑顔で去ることができた」
獲得したセリエA優勝回数
「一番の思い出？ そうですね、最初のスクデットです。最後のスクデットもとても特別でしたが、最初のものは信じられないほどでした。 2つ目の星は、永遠に歴史に残るものです。 その後は、もちろん最後のスクデットも大きな驚きでした。誰もがインテルを見ながら、何が起こるのかと思っていました。キヴの下でダブルを勝ち取れたのは素晴らしかったです。信じられないような年月でしたし、チャンピオンズリーグの試合が来ると、相手は私たちとの対戦が難しいものになると分かっていました」
家族はインテルのファンだ
「私の息子はイタリア人なんだ。本物のイタリア人だよ！ しかもインテルの大ファンなんだ。家族みんな、今でもインテルの大ファンだよ。一番上の子はイタリア語を話して、いつもこう言うんだ。『僕はイタリア人の少年だ』ってね。
イタリアが私の家族の人生から消えることは決してないし、そうなってほしくもない。本当に素晴らしい文化だからね。下の2人の子どもはミラノで生まれた。イタリアは私にとっても、私の家族にとっても、これからもずっと特別な場所だ」
復帰？
「復帰するかって？ マドリーでのキャリアの後でも、まだ僕を望んでくれるか見ないといけない！ いずれにせよ、僕はこの先の人生ずっとインテルと結びついている。どんな役割になるかは分からないけど、ある種のものは永遠に残る。 でも今はレアルでできる限りのベストを尽くし、タイトルを勝ち取りたい。その後に何が起こるか見ていこう」
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