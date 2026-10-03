ダンフリース「僕もモウリーニョもインテルを愛している。復帰？　レアルの後でもまだ望んでくれるなら……」

「インテルで5年を過ごし、新しいことに挑戦するには今が適切なタイミングだと感じていた。レアルは自分にとって世界最大のクラブであり、ここでプレーできるのは光栄なことだ。インテルとは何の問題もなかった。あそこで素晴らしい時間を過ごしたからだ。

ただ、人生では時に新たな挑戦が必要だと感じることがあり、レアルは自分にとって完璧なクラブだった。インテルでプレーできたことは大きな名誉だったが、これが自分の望んでいたステップだった。チームメートたちも自分のことをとても喜んでくれていた。今がその時だった」