ダンフリースの後釜が決定！インテル、トッテナムからジェド・スペンスを3500万ユーロで獲得へ　セリエA復帰が決定的に

この移籍により、スペンスはイタリア復帰を果たすことになる。スペンスは2024年シーズンにジェノアで実りある6カ月間のレンタル移籍を経験しており、その実績が、クリスティアン・キヴの要求度が高いシステムで成功するために必要な資質を備えているとインテル首脳陣を納得させるうえで重要だった。右ウイングバックでも左ウイングバックでも同じように高いレベルでプレーできるスペンスは、インテルに優れた戦術的柔軟性をもたらす。

スペンスの評価は、2026年ワールドカップでの印象的なパフォーマンスを受けて、世界的に大きく高まった。DFの同選手はイングランド代表の主力として北米で行われた大会の全8試合に出場。さらに、アルゼンチンとの準決勝の敗戦と、その後のフランス戦での3位決定戦勝利でも先発し、代表での実績をいっそう確かなものにした。