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ダンフリースの後釜が決定！インテル、トッテナムからジェド・スペンスを3500万ユーロで獲得へ セリエA復帰が決定的に
インテル、ダンフリースの後継者を発見
インテルは今夏の移籍市場で迅速に動き、トッテナム・ホットスパーからスペンスを完全移籍で獲得し、右サイドの将来を確保した。最近26歳の誕生日を迎えたスペンスは、2031年6月までの長期契約にサン・シーロでサインした。
クラブおよびイタリア・オリンピック委員会（CONI）でメディカルチェックを完了したスペンスは、出来高ボーナスに加え、年俸250万ユーロと報じられる契約に署名した。契約条件により、トッテナムは前払いで3150万ユーロを受け取り、さらに成績目標や各種アドオンに連動した350万ユーロが加わる。
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見慣れた顔がセリエAに戻ってくる
この移籍により、スペンスはイタリア復帰を果たすことになる。スペンスは2024年シーズンにジェノアで実りある6カ月間のレンタル移籍を経験しており、その実績が、クリスティアン・キヴの要求度が高いシステムで成功するために必要な資質を備えているとインテル首脳陣を納得させるうえで重要だった。右ウイングバックでも左ウイングバックでも同じように高いレベルでプレーできるスペンスは、インテルに優れた戦術的柔軟性をもたらす。
スペンスの評価は、2026年ワールドカップでの印象的なパフォーマンスを受けて、世界的に大きく高まった。DFの同選手はイングランド代表の主力として北米で行われた大会の全8試合に出場。さらに、アルゼンチンとの準決勝の敗戦と、その後のフランス戦での3位決定戦勝利でも先発し、代表での実績をいっそう確かなものにした。
トッテナムでの旅路の終わり
スペンスはトッテナムで85試合に出場してクラブを去る。この数字は、2022年7月にミドルズブラから初期移籍金1900万ポンドで加入した同選手が、粘り強く歩んできた道のりを物語っている。
スペンスの退団は、トッテナム自身の移籍市場での動き、特にベテランのフルバックであるアンディ・ロバートソンの加入によって後押しされた。元リヴァプールの同選手はフリー移籍でスパーズに加入し、守備の左サイドで大きな競争力とリーダーシップをもたらすことが期待されている。
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イングランドでの2度目の挑戦とセリエA開幕戦
スペンスは、この夏にインテルへ加入する2人目のイングランド代表選手となった。先にはDFジョン・ストーンズがマンチェスター・シティからフリー移籍で加入している。インテルは現在、新シーズンに向けた準備を進めており、セリエAの開幕戦は8月22日にホームでモンツァと対戦する予定だ。
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