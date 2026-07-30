Getty Images Entertainment
翻訳者：
「ダンスは私の血の中にある」 元チェルシー＆マンチェスター・シティのスターが『ストリクトリー・カム・ダンシング』出演へ
ライト＝フィリップス、スパイクを脱いでボールルームへ
元イングランド代表のライト＝フィリップスが、2026年に放送予定の『ストリクトリー・カム・ダンシング』新シリーズの出演者として発表された。このニュースは木曜日、看板番組のBBC公式SNSチャンネルで正式に明らかにされた。
この元ウインガーは、イングランド代表として36試合に出場したほか、マンチェスター・シティ、チェルシー、クイーンズ・パーク・レンジャーズで注目を集める活躍を見せるなど、輝かしい現役生活を送った。さらに、スパイクを脱ぐ前にはアメリカでもプレーし、ニューヨーク・レッドブルズとフェニックス・ライジングでプレーした。
「ダンスは私の血の中にある」
発表後に語ったライト＝フィリップスは、社交ダンスには急な習得過程が伴うことを認めつつも、待ち受ける挑戦への熱意を示した。現在は解説者を務める同氏は、これまでダンスフロアでの経験は家族の祝いの場に限られていたことも認めた。
「ダンスは僕の血の中にある。でも、主に家族のイベントでだけね！」とライト＝フィリップスは冗談交じりに語った。「『ストリクトリー』は間違いなく自分の快適な領域の外にあるけど、始めるのがものすごく楽しみだし、この挑戦を本当に楽しみにしている！」
アンバサダーがエンターテイナーに転身
プロサッカー選手を引退して以降、ライト＝フィリップスはBBC、スカイスポーツ、ITV、プレミアリーグなど主要ネットワークで解説者を務め、放送業界で成功したキャリアを築いてきた。アーセナルのレジェンド、イアン・ライトの息子である同氏は、2020年からマンチェスター・シティの公式クラブアンバサダーも務めている。
そして今回、2026年版では俳優のレイシー・ターナー、テレビタレントのダニ・ダイアー、オーストラリア人歌手のデルタ・グッドレムらを含む多彩な著名人の顔ぶれに加わる。新たな秋シーズンへの期待が高まる中、今後さらにスター出場者たちが夏の間を通して発表される予定だ。
- Getty Images Entertainment
BBCで今秋初公開
まったく新しい『ストリクトリー・カム・ダンシング』の新シリーズは、この秋にテレビ放送が始まり、BBC OneとBBC iPlayerで土曜と日曜の夜に放送される。視聴者はすでに、9月の華々しい初回放送を前に、この看板エンターテインメント番組をウォッチリストに追加できる。
ライト＝フィリップスは、持ち味であるウイングでの爆発的なスピードを、ダンスフロアでのリズム感と優雅さに置き換えることを目指す。サッカーファンは、この元プレミアリーグ王者がBBCの有名なボールルームでスポーツでの成功を再現できるかに注目するだろう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。