「ダンスは私の血の中にある」　元チェルシー＆マンチェスター・シティのスターが『ストリクトリー・カム・ダンシング』出演へ

発表後に語ったライト＝フィリップスは、社交ダンスには急な習得過程が伴うことを認めつつも、待ち受ける挑戦への熱意を示した。現在は解説者を務める同氏は、これまでダンスフロアでの経験は家族の祝いの場に限られていたことも認めた。

「ダンスは僕の血の中にある。でも、主に家族のイベントでだけね！」とライト＝フィリップスは冗談交じりに語った。「『ストリクトリー』は間違いなく自分の快適な領域の外にあるけど、始めるのがものすごく楽しみだし、この挑戦を本当に楽しみにしている！」







