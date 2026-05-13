フレッチャー監督は、ガブリエルらアカデミー有望株がトップチームに合流する準備ができていると示唆した。この10代選手はキャリックの指導の下、すでにトップチームの練習に参加している。

今夏のトップチームプレシーズンツアーへの参加についてフレッチャーは「JJだけでなく全員に能力はある。誰が選ばれ、彼が何が必要かがポイントだ。成長には変化が重要で、トップチームで成功してほしい」と語った。 そのためには彼を成功させる環境を整える必要があるが、たとえ参加できなくても世界が終わるわけではない。慎重に判断し、適切なタイミングで経験させ、その理由を理解させることも大切だ。

「一度ピッチに立てば、正しいかどうかに関わらず、非常に早く評価される。我々は彼の成長のために最適な判断をしなければならない。JJは出場するだけの力を備えているし、他の若手も同様だ。彼らはすでにトップチームで経験を積んでいる。それなのに、どれだけの若手がその機会を得ているかはあまり注目されていない。」