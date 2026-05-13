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ダレン・フレッチャーは、15歳のJJ・ガブリエルが「素晴らしい才能」を持ち、「トップチームで成功する力がある」と断言した。
キャリントン家の至宝の台頭
ガブリエルはU-18で21得点を挙げ、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーで注目される若手だ。火曜日、彼はU-18プレミアリーグのシーズン最優秀選手に選ばれた。昨年12月のピーターバラ戦ではFAユースカップ最年少得点者も記録した。
木曜に控えるマンチェスター・シティとのFAユースカップ決勝を前に、フレッチャーは「JJは卓越した才能と並外れた情熱を持つ素晴らしい若者だ」と『The Athletic』に語った。
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フレッチャーは、アカデミーの有望選手が将来主力になると予想している。
フレッチャー監督は、ガブリエルらアカデミー有望株がトップチームに合流する準備ができていると示唆した。この10代選手はキャリックの指導の下、すでにトップチームの練習に参加している。
今夏のトップチームプレシーズンツアーへの参加についてフレッチャーは「JJだけでなく全員に能力はある。誰が選ばれ、彼が何が必要かがポイントだ。成長には変化が重要で、トップチームで成功してほしい」と語った。 そのためには彼を成功させる環境を整える必要があるが、たとえ参加できなくても世界が終わるわけではない。慎重に判断し、適切なタイミングで経験させ、その理由を理解させることも大切だ。
「一度ピッチに立てば、正しいかどうかに関わらず、非常に早く評価される。我々は彼の成長のために最適な判断をしなければならない。JJは出場するだけの力を備えているし、他の若手も同様だ。彼らはすでにトップチームで経験を積んでいる。それなのに、どれだけの若手がその機会を得ているかはあまり注目されていない。」
ガブリエルをめぐる騒ぎへの対応
今シーズン、U-18チームで輝くガブリエル。驚異的な得点力も、フレッチャー監督は「まだ若者だ」と謙虚さを忘れさせない。そのメンタリティと学び続ける姿勢に、監督は感銘を受けている。
フレッチャー監督は「彼はまだ子供であり、素晴らしいチームの一員だ。JJ（ガブリエル）自身も、ゴールを奪えるのはチームメイトの助けがあるからだ理解している。 我々のチームには多くの優秀な選手がいる。JJがゴールを決めたが、ゴールは常に脚光を浴びるものだ。彼は、他の攻撃陣の選手たちと同様に、ボールを保持していない時のプレーや、真のチーム精神をしっかりと理解している。JJは建設的な批判を非常に前向きに受け入れてくれるし、私とは素晴らしい関係を築いている。彼には輝かしい未来が待っている。」
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チド・オビと大人への道
ガブリエルに加え、チド・オビもユースカップで4試合4得点を挙げ、大きなインパクトを残した。18歳の彼は、U-21の試合が延期になった際、自らU-18での出場を希望し、その成熟さでコーチ陣を感心させた。
フレッチャーは「最も嬉しかったのは、U-21の試合が前日に中止になったとき、チドが『プレーしたい』とメッセージをくれたことだ。U-18の試合でも出たいと申し出る姿勢に、彼の成熟を感じた」と語った。