フリーのまま夏を過ごしたマッテオ・ダルミアンは、シーズン途中に新たなチームを見つけた。インテルとの別れはつらいものだったが、現在はボローニャと契約を結び、キャリアの新たな素晴らしい一章を歩んでいる。イタリア人DFはSportmediasetのインタビューで、この長い夏に起きたことの舞台裏を語った。
ダルミアン「インテルが依然として最強。ボローニャからの連絡は予想外で特別だった」
ボローニャ、予想外の連絡
「はい、間違いありません。新たな挑戦を始めるときは、いつもとても胸が高鳴ります。それと同時に、常に良い仕事をしたいという意欲が湧いてきます。声がかかったのは少し予想外でした。私にとっては、これまでのキャリアで初めて所属先がなく、契約のない状態になった夏だったので、少し例年とは違う夏でした。それでも、続けたいという気持ちはずっと変わりませんでした。だから声をかけてもらえてとてもうれしかったですし、私にとって大きなチャンスだったので、すぐに飛びつきました」
テュラムと元チームメートたち
「いや、まだだよ。でも、このあだ名をつけてくれたのはティクスで、気に入って使っている。いいあだ名だし、マルクスのことも知っていて、この数年で僕たちの間に築かれた絆を思うと、とてもうれしい。誰と親しくなったかって？ バストーニをはじめとするイタリア人選手たち、それからもちろんティクス・テュラムともね。でも、誰かの名前を挙げ忘れたくはない。この数年間、チームの結束こそがインテルの現在の成功を築く力であり、土台だったと思うから」
インテルが引き続き優勝候補筆頭
「インテルがスクデットの本命か？ 間違いなくそう思いますし、今季もそれを証明しています。レアル・マドリード対インテル戦のためにインテルへ？ ちょうど予定が合ったんです。子どもたちをベルナベウに連れて行き、この素晴らしい試合を見せることもできて、とてもうれしかったです。強いチームだと感じました。強いメンタリティーを持ってマドリードに乗り込み、自分たちのサッカーを展開するのは、誰にでもできることではありません。もちろん、こうした強豪との対戦では敗れることもあります。欧州ではどの試合も難しいですが、インテルには勝ち進む力とチャンスがあるはずです。できる限り遠くまで進んでほしいと思います」
引退を考えている？
「そうですね、少し答えるのが難しい質問です。でも、キャリアを通じてずっと自分を支えてくれた情熱に突き動かされていました。だから常に前向きな面を見ようとしていましたし、チャンスはいずれ来ると信じていました。もちろん、夏の間ずっと待つうちに、いろいろな考えが頭をよぎったこともあります。それでも、今日ここにいられてうれしいです」
インテルとの契約満了
「契約が残り1年だと分かっていたので、インテルでの歩みが終わる可能性もあった。それでも、スクデットとコッパ・イタリアを獲得し、とても良い形で締めくくることができた。私にとって素晴らしい6年間だった。一緒に仕事をした選手やスタッフから、クラブ、ファンに至るまで、全員と信じられないほど強い絆がある。いつまでも心に残る、素晴らしく、かけがえのないものが生まれた」
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