「インテルがスクデットの本命か？ 間違いなくそう思いますし、今季もそれを証明しています。レアル・マドリード対インテル戦のためにインテルへ？ ちょうど予定が合ったんです。子どもたちをベルナベウに連れて行き、この素晴らしい試合を見せることもできて、とてもうれしかったです。強いチームだと感じました。強いメンタリティーを持ってマドリードに乗り込み、自分たちのサッカーを展開するのは、誰にでもできることではありません。もちろん、こうした強豪との対戦では敗れることもあります。欧州ではどの試合も難しいですが、インテルには勝ち進む力とチャンスがあるはずです。できる限り遠くまで進んでほしいと思います」