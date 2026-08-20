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ダルウィン・ヌニェス、アル・ヒラルから昇格組アル・ディリーヤへレンタル移籍へ
一時的な取り決めは円滑にまとまった
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、ヌニェスは昇格組のサウジ・プロリーグクラブ、アル・ディリーヤへの1シーズンのレンタル移籍で正式合意した。契約に買い取りオプションは含まれておらず、1部リーグの新参クラブはウルグアイ代表FWの高額な給与を全額負担することで合意している。この戦略的な移籍は、同ストライカーにとってアル・ヒラルでのトップチームからの追放状態から抜け出す理想的な道となる。
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契約上の争いが交渉を停滞させる
アル・ディリーヤへの移籍を決める前、ヌニェスにはトルコの強豪トラブゾンスポルへの移籍が有力視されていた。そこでは、リヴァプール時代に前線でコンビを組んだモハメド・サラーとの再会が見込まれていた。その野心的なプランは、2人の実り多いアンフィールドでの連係をスュペル・リグで再現し、世界的な大きな注目を集めることを目指していた。しかし最終的に交渉は決裂した。理由はアル・ヒラルとの未解決の契約上の争いで、報道によれば同クラブはこのストライカーに対し多額の未払い給与とボーナスを抱えており、同選手は一方的な契約解除によってそれを放棄することを拒んだという。
ロースターの制限が変更を強いる
ヌニェスのキャリアでは、ペニャロールから頭角を現し、アルメリアで輝きを放ち、2400万ユーロでベンフィカに加入し、最終的には2022年に8000万ユーロ超の移籍金でリヴァプールへの移籍を実現するなど、注目度の高い移籍をいくつも経験してきた。 しかし、中東での在籍は厳格な外国人選手枠とカリム・ベンゼマの加入によって早々に暗転し、シモーネ・インザーギ監督はこのウルグアイ代表FWをアル・ヒラルの国内リーグ登録メンバーから外した。契約は2028年6月まで残っており、定期的な出場機会を確保して自身の立場を守る現実的な道は、一時的に国内でクラブを変えることだけとなっている。
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新たなスタートが名誉挽回の機会をもたらす
アル・ディリーヤへの加入は、ヌニェスにとって自信を取り戻し、最近の干されていた時期に鈍っていた鋭い得点感覚を再発見するための、この上なく貴重な舞台となる。欧州サッカーへの早期復帰といういかなる望みも、サウジの新参チームで象徴的な中心選手としての地位を確立するまでは、いったん脇に置かれることになる。来夏にリヤドでの長期的な契約上の立場が見直される際には、今季を通じて安定したパフォーマンスを示せるかどうかが決定的な意味を持つ。
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