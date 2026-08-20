アル・ディリーヤへの移籍を決める前、ヌニェスにはトルコの強豪トラブゾンスポルへの移籍が有力視されていた。そこでは、リヴァプール時代に前線でコンビを組んだモハメド・サラーとの再会が見込まれていた。その野心的なプランは、2人の実り多いアンフィールドでの連係をスュペル・リグで再現し、世界的な大きな注目を集めることを目指していた。しかし最終的に交渉は決裂した。理由はアル・ヒラルとの未解決の契約上の争いで、報道によれば同クラブはこのストライカーに対し多額の未払い給与とボーナスを抱えており、同選手は一方的な契約解除によってそれを放棄することを拒んだという。