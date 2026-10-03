AFP
翻訳者：
ダヨ・ウパメカノ、イタリア戦でのレッドカードを受けてフランス代表キャンプを離脱し、バイエルン・ミュンヘンへ帰還
フランス人DFに退場処分
27歳のセンターバックは、試合終了5分前にモイーズ・キーンを引き倒して2枚目のイエローカードを受けたため、フランス代表から早期離脱を余儀なくされた。この退場により1試合の自動出場停止処分が科され、月曜日にスタッド・ド・フランスで行われるUEFAネーションズリーグのベルギー戦を欠場することになった。フランスサッカー連盟は土曜日の午前9時30分、DFをクレールフォンテーヌから離脱させ、ミュンヘンへ戻した。
- Flash Press Agency
ジダン、歴史的記録達成を逃す
ダヨ・ウパメカノの退場によって、サン＝ドニでのフラストレーションのたまる夜はさらに悪化した。アレッサンドロ・バストーニの同点弾が、マイケル・オリーセの見事なFKを帳消しにし、ジネディーヌ・ジダンの凱旋に水を差した。 1-1の引き分けは、ジダンが1984年のアンリ・ミシェル以来となる、就任から3試合連続で勝利かつクリーンシート発進を果たしたフランス代表監督になるチャンスを阻んだ。 足首の負傷によるキリアン・エムバペ不在も、この試合を通じてホームのフランスの攻撃の鋭さをさらに削いだ。
バイエルン、守備陣に早くも朗報
デイヨ・ウパメカノが無傷のまま早期に戻ってくるのは、過密な秋の日程を前にバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督にとって歓迎材料となる。ウパメカノはトルコでの初戦の1-0勝利で90分フル出場し、ベルギーでの同じく1-0の勝利では休養。続いてイタリア戦で再び先発に復帰した。バイエルンが国内戦と欧州戦の両方で勢いを維持していくうえで、主力DF陣をフレッシュな状態に保つことは引き続き最重要事項だ。
- AFP
アウクスブルク遠征が優勝争いを試す
バイエルンは10月10日（土）、ブンデスリーガ第5節でアウクスブルクとの厳しいアウェーゲームに臨む。コンパニ監督のチームは現在、首位を走るボルシア・ドルトムントに勝ち点2差の2位につけている。優勝争いのライバルにプレッシャーをかけ続けるためにも、アウェーで勝ち点3を持ち帰ることが不可欠だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。