ダヨ・ウパメカノの退場によって、サン＝ドニでのフラストレーションのたまる夜はさらに悪化した。アレッサンドロ・バストーニの同点弾が、マイケル・オリーセの見事なFKを帳消しにし、ジネディーヌ・ジダンの凱旋に水を差した。 1-1の引き分けは、ジダンが1984年のアンリ・ミシェル以来となる、就任から3試合連続で勝利かつクリーンシート発進を果たしたフランス代表監督になるチャンスを阻んだ。 足首の負傷によるキリアン・エムバペ不在も、この試合を通じてホームのフランスの攻撃の鋭さをさらに削いだ。