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Adhe Makayasa
翻訳者：

ダヨ・ウパメカノ、イタリア戦でのレッドカードを受けてフランス代表キャンプを離脱し、バイエルン・ミュンヘンへ帰還

ダヨ・ウパメカノ
フランス
フランス 対 ベルギー
ベルギー
UEFAネーションズリーグ リーグA
バイエルン
ブンデスリーガ

ダヨ・ウパメカノは、イタリア戦終盤の退場を受け、バイエルンに再合流するためフランス代表のキャンプを正式に離脱した。センターバックのウパメカノは金曜日にパリで行われた1-1の引き分けで2枚目のイエローカードを受け、自動的に1試合の出場停止処分となり、月曜日のUEFAネーションズリーグ、ベルギー戦は欠場することになった。

  • フランス人DFに退場処分

    27歳のセンターバックは、試合終了5分前にモイーズ・キーンを引き倒して2枚目のイエローカードを受けたため、フランス代表から早期離脱を余儀なくされた。この退場により1試合の自動出場停止処分が科され、月曜日にスタッド・ド・フランスで行われるUEFAネーションズリーグのベルギー戦を欠場することになった。フランスサッカー連盟は土曜日の午前9時30分、DFをクレールフォンテーヌから離脱させ、ミュンヘンへ戻した。


  • imago-sport-1084053103.jpgFlash Press Agency

    ジダン、歴史的記録達成を逃す

    ダヨ・ウパメカノの退場によって、サン＝ドニでのフラストレーションのたまる夜はさらに悪化した。アレッサンドロ・バストーニの同点弾が、マイケル・オリーセの見事なFKを帳消しにし、ジネディーヌ・ジダンの凱旋に水を差した。 1-1の引き分けは、ジダンが1984年のアンリ・ミシェル以来となる、就任から3試合連続で勝利かつクリーンシート発進を果たしたフランス代表監督になるチャンスを阻んだ。 足首の負傷によるキリアン・エムバペ不在も、この試合を通じてホームのフランスの攻撃の鋭さをさらに削いだ。

  • バイエルン、守備陣に早くも朗報

    デイヨ・ウパメカノが無傷のまま早期に戻ってくるのは、過密な秋の日程を前にバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督にとって歓迎材料となる。ウパメカノはトルコでの初戦の1-0勝利で90分フル出場し、ベルギーでの同じく1-0の勝利では休養。続いてイタリア戦で再び先発に復帰した。バイエルンが国内戦と欧州戦の両方で勢いを維持していくうえで、主力DF陣をフレッシュな状態に保つことは引き続き最重要事項だ。

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    アウクスブルク遠征が優勝争いを試す

    バイエルンは10月10日（土）、ブンデスリーガ第5節でアウクスブルクとの厳しいアウェーゲームに臨む。コンパニ監督のチームは現在、首位を走るボルシア・ドルトムントに勝ち点2差の2位につけている。優勝争いのライバルにプレッシャーをかけ続けるためにも、アウェーで勝ち点3を持ち帰ることが不可欠だ。

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