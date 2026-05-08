ジョアン・ガドゥ（19）の獲得は、オレ・ブックの初補強か。 19歳のセンターバックは、ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター就任直後に獲得された。移籍金は2000万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナスで、彼の独力での成果ではない。
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「ダヨ・ウパメカノを超え、将来大物になる原石を獲得」
若く有望な才能がひしめく巨大な人材プールは、すでに透明化しすぎている。 名門クラブはBVBを含め、以前からガドゥーを知っていた。2023年夏にはパリSGユースとの契約が残っていたにもかかわらず注目され、1年後にはレバークーゼンが獲得を逃した。先月3月には前監督ケールがウィーンで視察している。
195cmのガドゥを獲得したことで、ヴェストファーレンのクラブは「この年齢で当時のダヨ・ウパメカノより一歩先を行く」DFを手に入れた。ザルツブルク・ナッハリヒテン紙スポーツ副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏はSPOXにこう語った。「彼は間違いなくザルツブルク最高のセンターバックだ。 彼は素晴らしい移籍になることは以前から分かっていた。なぜなら、彼は本当に信じられないほどの素質と巨大なポテンシャルを持っているからだ。彼は1対1の局面やヘディングに強く、国際的なレベルで通用するディフェンダーに必要な要素をすべて備えている。」
ザルツブルクは2024年、17歳のガドゥーに1000万ユーロを支払いパリから獲得。この金額は当時18歳だったカリム・アデイエミに次ぐクラブ史上2番目の高値だった。
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ジョアン・ガドゥーにはPSGでの将来が見えなかった
ガドゥはPSGでの最終シーズンにU-19リーグで優勝したが、将来は不透明だった。キリアン・エムバペらスターと練習しても、トップチームでの出場は3試合のみ。マルキーニョス、ルーカス・ベラルド、後にウィリアン・パチョとの競争が激しかった。
ルイス・エンリケ監督も、英ガーディアン紙が2024年に「世界で最も才能ある選手60人」に選んだガドゥに完全に納得していたわけではない。しかし、ザルツブルクは彼を高く評価していた。フランスU-16代表デビュー以来、注目し続けていたのだ。
友人たちは彼を「ジョガド」と呼ぶ。母と7歳の弟と共にフランスに移住し、コートジボワール出身の父や他の3兄弟は故郷ナンジに残った。
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トーマス・レッチの下で、ジョアン・ガドゥーがブレイクを果たした
ガドゥはザルツブルク加入直後、出場機会に恵まれなかった。ペピーン・ラインダース新監督率いるチームは低調で、彼は徐々に出場機会を得た。しかし3試合目で43分、荒れたファウルで一発退場。 その後16か月で2度、うち1度は2分以内に2枚の警告で退場した。
ウンフェルドルベン氏によると、ガドゥはどの試合でも一度は集中力を失い、衝動的なファールや意味不明なミスを犯すという。 彼にはまだ安定感が足りない」
後任のトーマス・レッチ（13か月後にダニエル・バイヒラーに交代）の下でガドゥはすぐに定位置を確保。クラブワールドカップを含む25試合に出場し、21試合で先発、19試合でフル出場を果たした。プロ経験ゼロの選手としては特筆すべき成績だ。
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「非常に意外」：ジョアン・ガドゥー、ザルツブルクでのプレーを終える
レッツシュはガドゥーを「磨く必要のある原石だが、磨けば本物の逸材になる」と絶賛。VfLボーフムの元監督も「ジョーは成熟しており、ポジショニングと1対1が強み。落ち着いた雰囲気があり、未来は明らかだ」と語った。
ザルツブルクは移籍からわずか5か月後に2029年までの契約延長を決断。U-19代表8試合を経験する彼の将来性を高く評価した。契約期間が長かったため、BVBは多額の移籍金を支払うことになった。
ただしドルトムントはもはや彼をレギュラー起用しない見込みだ。ガドゥは33試合中31試合で先発したが、直近5試合では起用されず、3試合はベンチ外。ウンフェルドルベン氏はこれを「非常に意外」と語った。
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ジョアン・ガドゥの移籍金はエルリング・ハーランドと同じ。
レッツ監督はセンターバック含めメンバーを頻繁に入れ替えてきたが、今後は安定性と継続性が求められる。ガドゥスは退団濃厚で、来季残留する他の選手にチャンスが回る。不在の理由が規律違反だという噂もあるが確認できていない。
一方、BVBは新加入のガドゥを3バックの右で起用する方針をすでに伝えている。そのポジションには空きがある。ニクラス・ズーレは今夏現役を引退し、エムレ・カンは長期離脱中。ルカ・レッジャーニは控え見込みだ。
4バックの右CBとしてプレーしていたガドゥーにとって、先発の座は射程圏内だ。オーストリアではほとんど組めなかったヴァルデマール・アントンやニコ・シュロッターベックとのコンビネーションは、不安定な彼のプレーに好影響を与えるはずだ。
成功の鍵は彼自身にある。才能と将来性は確かだが、改善の余地も大きい。BVBはザルツブルクからの補強で好結果を得ており、移籍金がハーランドと同じ額であることも吉兆だ。
ジョアン・ガドゥ：キャリア概要
チーム 公式戦 ゴール アシスト パリ・サンジェルマンU19 37 1 0 FCリーフェリング（ザルツブルクの育成チーム） 1 0 0 FCレッドブル・ザルツブルク 58 0 0 FCレッドブル・ザルツブルクU19 5 0 0