「ダヨ・ウパメカノを超え、将来大物になる原石を獲得」

若く有望な才能がひしめく巨大な人材プールは、すでに透明化しすぎている。 名門クラブはBVBを含め、以前からガドゥーを知っていた。2023年夏にはパリSGユースとの契約が残っていたにもかかわらず注目され、1年後にはレバークーゼンが獲得を逃した。先月3月には前監督ケールがウィーンで視察している。

195cmのガドゥを獲得したことで、ヴェストファーレンのクラブは「この年齢で当時のダヨ・ウパメカノより一歩先を行く」DFを手に入れた。ザルツブルク・ナッハリヒテン紙スポーツ副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏はSPOXにこう語った。「彼は間違いなくザルツブルク最高のセンターバックだ。 彼は素晴らしい移籍になることは以前から分かっていた。なぜなら、彼は本当に信じられないほどの素質と巨大なポテンシャルを持っているからだ。彼は1対1の局面やヘディングに強く、国際的なレベルで通用するディフェンダーに必要な要素をすべて備えている。」

ザルツブルクは2024年、17歳のガドゥーに1000万ユーロを支払いパリから獲得。この金額は当時18歳だったカリム・アデイエミに次ぐクラブ史上2番目の高値だった。