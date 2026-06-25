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ダヨ・ウパメカノがエルリング・ハーランドを封じる戦略を明かした。フランス代表のスターは、ノルウェーのストライカーとの「フィジカル勝負」を楽しみにしている。
「レ・ブルー」が究極の試練に直面
大会序盤で好スタートを切ったフランス代表は、グループI首位の座を争うノルウェー戦で、サリバとウパメカノの堅守コンビが最大の試練に直面する。ウパメカノはセネガル戦でチームを勝利に導き、イラク戦では無失点に貢献した。次は、大会4得点を挙げるノルウェーのストライカーを封じるのが課題だ。
- AFP
ウパメカノが守備の青写真を提示
このフランス代表は、爆発的なフォワードを90分間抑えるには、集中力と空間認識が不可欠だと理解している。
『レキップ』の取材に、ウパメカノはこう語る。「ハーランドをマークするときは、数的有利でも常に片目で彼を見つつ、もう片目でボール保持者を見なければならない。彼が死角に入り、味方がオーバーラップすれば、肩越しに2、3度振り返り、彼の動きとポジションを確認する。 最初の数ヤードで信じられないほど加速する点は、キリアン・ムバッペに少し似ている」
バイエルンのセンターバックは続けた。「方向転換は一瞬だ。だから常に目を離せない。ファーストタッチを予測してボールの受け取りを阻止できないなら、サイドへ追い込むべきだ。彼はフィジカルな戦いを好むが、私も同じ。それでも状況に応じて彼をサイドへ誘導し、シュートの角度を狭める必要がある」。
筋肉の動きを予測する
2023年4月のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント以来、両者は再会する。ウパメカノは、ゴールに背を向けた強力な相手には体の向きが重要だと語る。
「相手のスローインの際は常にダブルチームを仕掛けるべきだ。フリーの選手（通常はサイドバック）は彼より前に出すぎず、私は後ろに十分な距離を保ちつつマークする。彼はパワフルなので先読みや割り込みは難しい。彼との対戦はいつも真の戦いだ。
1対1で重要なのは最初のポジションと体の向き。そうすればボールも彼も視界に入れられる。振り切られたら、彼のスピードには追いつけない。
「ハーランドとの対戦は、意外にもフィジカルより動きの勝負です。一歩ずつ準備し、彼の位置を常に把握しなければなりません。彼にボールが渡るのは2、3回ですが、そのすべてを100％の力で来るので、こちらも同じ強度で臨む必要があります。
「ただし、注意が必要だ。ハーランドは素晴らしい選手だが、私がライプツィヒで一緒にプレーしたアレクサンダー・ソルロートも忘れてはならない。彼は非常にタフで、スピードがあり、強烈なシュートを放つ」
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ボストンで歴史的な対決が待つ
フランスとノルウェーの男子ワールドカップ初対決。フランスは直近5試合で欧州勢に全勝しており有利だが、ノルウェーも絶好調。ハーランドは3試合連続複数得点を狙い、両チームの激突は必至だ。