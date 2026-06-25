2023年4月のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント以来、両者は再会する。ウパメカノは、ゴールに背を向けた強力な相手には体の向きが重要だと語る。

「相手のスローインの際は常にダブルチームを仕掛けるべきだ。フリーの選手（通常はサイドバック）は彼より前に出すぎず、私は後ろに十分な距離を保ちつつマークする。彼はパワフルなので先読みや割り込みは難しい。彼との対戦はいつも真の戦いだ。

1対1で重要なのは最初のポジションと体の向き。そうすればボールも彼も視界に入れられる。振り切られたら、彼のスピードには追いつけない。

「ハーランドとの対戦は、意外にもフィジカルより動きの勝負です。一歩ずつ準備し、彼の位置を常に把握しなければなりません。彼にボールが渡るのは2、3回ですが、そのすべてを100％の力で来るので、こちらも同じ強度で臨む必要があります。

「ただし、注意が必要だ。ハーランドは素晴らしい選手だが、私がライプツィヒで一緒にプレーしたアレクサンダー・ソルロートも忘れてはならない。彼は非常にタフで、スピードがあり、強烈なシュートを放つ」