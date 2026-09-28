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ダブル・メックス！ AZの若手が冷静なPKと滑り込みでのベオグラード決勝弾で幼少期からの夢をかなえた
メーディンクがオランダをシャビ体制初勝利に導く
オランダ代表FWメックス・メールディンクが、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたセルビア戦で2得点を挙げ、UEFAネーションズリーグの2-1勝利に大きく貢献した。ブライアン・ブロビーの負傷により、シャビ・エルナンデス監督から先発の座を託されたAZのストライカーは、前半に冷静にPKを決めて先制点を奪った。
後半立ち上がりにルカ・ヨヴィッチがホームのセルビアに同点弾をもたらしたが、メールディンクは78分、フース・ティルのパスをスライディングシュートで押し込み、この日2点目を決めた。
この結果、オランダは今大会初白星を挙げた。
FWが激動の1週間と冷静沈着なPKを振り返る
試合終了後、記者団に対してミールディンクは、ドイツ戦では途中出場だった自身が、ベオグラードでは決勝点を挙げるまでに急成長したことについて、純粋な喜びを語った。この若きFWは、クリセンシオ・サマーヴィルがファウルを受けた後、PKを決める場面でも完全に落ち着いていたと明かした。
ミールディンクは、チームの勝ち点3獲得に貢献できたことで、この機会がさらに特別なものになったと強調した。
「子どもの頃からの夢だ」とミールディンクは述べた。「今週はすべてがとても速く進んだ。PKの前には少しプレッシャーを感じていたが、2得点を挙げてチームの勝利に貢献できて本当にうれしい」
FWがチーム全体の仕事への姿勢で称賛を集める
2ゴールにとどまらず、メーディンクはボールを持たない場面での絶え間ない守備意識とプレッシングについて、指揮官シャビから高い評価を受けた。攻撃の起点としてプレーしたこのFWは、ジョーイ・フェールマンとティルとスムーズに連係しながら、セルビアのビルドアップを絶えず妨害した。
シャビは、メーディンクがコーディ・ガクポに次ぐ第2のPKキッカーに指定されていることを認めた。
メーディンクは、スタッフ陣が自分に示してくれた信頼に感謝を示した。
- ANP
若手FW、ギリシャ戦での先発の座を狙う
メーアディンクとチームメートは、木曜日にテッサロニキで行われるUEFAネーションズリーグ、グループ首位ギリシャ戦へと意識を向ける。FWはこの勢いを維持し、シャビの先発メンバーの座を守ることを目指している。
セルビアは日曜日のリターンマッチで、アイントホーフェンに乗り込んでオランダと対戦する。
メーアディンクはオランダ代表で得点中の好調を維持したい考えだ。
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