オランダ代表FWメックス・メールディンクが、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたセルビア戦で2得点を挙げ、UEFAネーションズリーグの2-1勝利に大きく貢献した。ブライアン・ブロビーの負傷により、シャビ・エルナンデス監督から先発の座を託されたAZのストライカーは、前半に冷静にPKを決めて先制点を奪った。

後半立ち上がりにルカ・ヨヴィッチがホームのセルビアに同点弾をもたらしたが、メールディンクは78分、フース・ティルのパスをスライディングシュートで押し込み、この日2点目を決めた。

この結果、オランダは今大会初白星を挙げた。