オランダ代表FWメックス・メールディンクが夢のフル代表デビューを飾り、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのセルビア戦で、2-1の勝利に導く2得点を挙げた。ブライアン・ブロビーの負傷を受け、シャビ・エルナンデス監督から先発の座を託されたAZのストライカーは、前半に冷静にPKを決めて先制点を奪った。

後半立ち上がりにルカ・ヨヴィッチがホームのセルビアに同点弾をもたらした後、メールディンクは78分、フース・ティルのパスをスライディングシュートで押し込んだ。

この結果、オランダは今大会初勝利を手にした。