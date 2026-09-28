AFP
翻訳者：
ダブルのメックス！ AZの若手が冷静なPKとベオグラードでのスライディング弾で幼少期からの夢をかなえた
メールディンクがオランダをシャビ体制初勝利に導く
オランダ代表FWメックス・メールディンクが夢のフル代表デビューを飾り、ラジコ・ミティッチ・スタジアムで行われたUEFAネーションズリーグのセルビア戦で、2-1の勝利に導く2得点を挙げた。ブライアン・ブロビーの負傷を受け、シャビ・エルナンデス監督から先発の座を託されたAZのストライカーは、前半に冷静にPKを決めて先制点を奪った。
後半立ち上がりにルカ・ヨヴィッチがホームのセルビアに同点弾をもたらした後、メールディンクは78分、フース・ティルのパスをスライディングシュートで押し込んだ。
この結果、オランダは今大会初勝利を手にした。
- ANP
FWが激動の1週間とPKでの冷静さを振り返る
試合終了後、記者団に対し、メールディンクはドイツ戦での途中出場からベオグラードでの決勝点まで一気に駆け上がったことへの純粋な喜びを語った。若きFWは、クライセンシオ・サマーヴィルがファウルを受けた後、PKを決める場面でも完全に落ち着いていたと明かした。
メールディンクは、チームの勝ち点3獲得に貢献できたことで、この一戦がより特別なものになったと強調した。
「子どもの頃からの夢だ」とメールディンクは述べた。「今週はすべてがあまりにも早く進んだ。PKの前には少しプレッシャーを感じていたが、2得点を決めてチームの勝利に貢献できて最高の気分だ」
FW、チーム全体の献身的な働きぶりを称賛
2ゴールにとどまらず、メールディンクはボール非保持時の絶え間ない守備意識とプレッシングでも、指揮官シャビから高い評価を受けた。攻撃の起点としてプレーしたこのFWは、ジョーイ・フェールマンとティルとスムーズに連係しながら、セルビアのビルドアップを繰り返し寸断した。
シャビは、メールディンクがコーディ・ガクポに次ぐPKの第2キッカーに指定されていることも認めた。
メールディンクは、自身に信頼を示してくれたコーチングスタッフへの感謝を口にした。
- ANP
若手FW、ギリシャ戦での先発を狙う
メアーディンクとチームメートたちは、木曜日にテッサロニキで行われるネーションズリーグのグループ首位ギリシャ戦へ意識を切り替える。FWはこの勢いを維持し、シャビ監督の先発メンバーの座を守ることを目指している。
セルビアは日曜日のリターンマッチで、アイントホーフェンに乗り込んでオランダと対戦する。
メアーディンクはオランダ代表で得点中の好調を継続したい考えだ。
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