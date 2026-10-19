ラヤは、途中出場のマドゥエケがノッティンガム・フォレスト戦で終盤に劇的な決勝点を決めたことを称賛した。シティ・グラウンドで行われたこの試合で、ミケル・アルテタ率いるチームはボールを支配しながらも、最初の80分間は得点を奪えず、勝ち点を取りこぼすかに見えた。

マドゥエケは後半終盤、コースが変わったシュートでフォレストの粘り強い抵抗を破り、アーセナルに僅差の勝利をもたらした。この苦闘の末の勝利によって、ホームのフォレストは降格圏に転落し、アーセナルは優勝争いにしっかりと踏みとどまった。

序盤から先行するマンチェスター・シティにさらに引き離されるのを防ぐ上で、この勝利はアーセナルにとって重要だった。ラヤは、イースト・ミッドランズでの厳しい午後を経て、勝ち点3を獲得できた喜びを語った。