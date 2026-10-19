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ダビド・ラヤ、スーパーサブとしてアーセナルを救ったノニ・マドゥエケを「特別」と称賛。プレミアリーグ優勝への挑戦を軌道に乗せる
土壇場の決勝弾が窮地を救う
ラヤは、途中出場のマドゥエケがノッティンガム・フォレスト戦で終盤に劇的な決勝点を決めたことを称賛した。シティ・グラウンドで行われたこの試合で、ミケル・アルテタ率いるチームはボールを支配しながらも、最初の80分間は得点を奪えず、勝ち点を取りこぼすかに見えた。
マドゥエケは後半終盤、コースが変わったシュートでフォレストの粘り強い抵抗を破り、アーセナルに僅差の勝利をもたらした。この苦闘の末の勝利によって、ホームのフォレストは降格圏に転落し、アーセナルは優勝争いにしっかりと踏みとどまった。
序盤から先行するマンチェスター・シティにさらに引き離されるのを防ぐ上で、この勝利はアーセナルにとって重要だった。ラヤは、イースト・ミッドランズでの厳しい午後を経て、勝ち点3を獲得できた喜びを語った。
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ラヤが「特別な」チームメイトを称賛
ラヤは敵地での勝利を喜び、途中出場から決定的な貢献を果たしたマドゥエケを称えた。イングランド代表のマドゥエケは、接戦の均衡を破る即座の働きを見せた。
「彼は特別な選手だ。これほど難しい敵地で、これほど手ごわい相手から勝利をつかむゴールは、彼にとって特別なものになるだろう」とラヤはプレミアリーグ・プロダクションズに語った。「だから、彼のことが本当にうれしい」
スペイン人GKは、試合を通じてチームが見せた精神的な強さと忍耐も強調した。「成熟した姿勢と強い意欲を示せた。正しいことを続けていれば、ボールはゴールに入る」
シティ・グラウンドでの過去の苦戦を乗り越える
アーセナルは近年、シティ・グラウンドで勝ち点3を獲得できず、過去2度の訪問はいずれも0-0の引き分けに終わっていた。ラヤは、その記録をついに覆せたことに、チームの成長が表れていると強調した。また、この勝利はブライトンに痛い敗戦を喫し、その後19日間試合がなかったアーセナルにとって、力強い立ち直りを示すものとなった。
「ここでは過去2年間、0-0で引き分けた経験がある。だから、結果を求めて粘り強く戦い続ける強さを示せたと思う」とラヤは説明した。「最後は何本かのクロスやブカヨのボールから、ノニのおかげでボールがゴールに入った」
「僕たちの立ち直り方、プレーの仕方、巻き返し方は素晴らしい。毎試合見せているパフォーマンスをうれしく思う。もちろん、いつもどおり改善すべき点はあるけれど、良かったことを受け止めて、今は水曜日を楽しみにしている」
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焦点は欧州へ
アーセナルは次に、週半ばの欧州での大一番に目を向ける。アルテタ監督率いるチームは水曜夜、チャンピオンズリーグでドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンと対戦するため、敵地に乗り込む。
欧州遠征を終えると、アーセナルはエミレーツ・スタジアムで国内の試合に戻る。勢いをつけたいチームは今週末、プレミアリーグでエヴァートンをホームに迎える。
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