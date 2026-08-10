では、なぜ彼はこれほど安定しているのか。特に、長い時間ほとんど仕事が回ってこないこともあるビッグクラブでプレーしながら、である。この問いをスタックにぶつけると、元アーセナルGKは、GOALの独占取材に対し、casino.net提供のもと、こう語った。「ラヤを本当に注意深く見れば、彼は自分を忙しく保つ方法を見つけている。

「だから、たとえボールが相手のボックス周辺にあっても、ハーフウェーライン付近であっても、あるいはセンターサークル付近であっても、彼はボールが向かう先に応じて動き、プレーしている。サイドに出るのか、背後に出るのか、ボールがどこに出されるかを予測しているんだ。

「彼は常に目の前の試合について考えている。何かが起こるのを待ちながら、自陣ボックスの端にずっと立っているようなことは決してない。常に次に来るものを予測して前向きに構えられるポジションを取り、危険を察知するのが本当にうまい。おそらく彼があれほど優れている理由の1つは、集中力のレベルが非常に高いことだと思う。

「彼をまったく違うタイプのGK、例えばピックフォードと比べてみたい。私の考えでは、ピックフォードはコミュニケーションによって集中力を高く保とうとしているし、時にはそれがしぐさや振る舞いとして表れる。そうしたものをきっかけにして、試合に入り込み続けているのだと思う。

「一方で、ラヤは言葉やボディーランゲージというより、動きという実際のプレー面からそれをやっていると思う。

「ラヤについて1つ言えるのは、おそらく世界最高の1人とも言える選手にも当てはまることだが、［ジャンルイジ］ドンナルンマにもラヤと非常によく似たものを感じる。これが大陸的なものなのかは分からない。というのも、［ジョー］ハートはかなり感情が高ぶるタイプだったし、ピックフォードにもそういうところがある。［ジェームズ］トラッフォードにも時々少しそれを感じる。ラヤを見ると、彼がいかに冷静で計算されているかが分かる。ドンナルンマも同じで、私はその括りに入れる。彼らは怒鳴り散らすタイプでもなければ、大騒ぎするタイプでもない。

「彼らは当時のシュマイケル家のようなタイプではない。デーブ・シーマンもまさにそうだった。彼は非常に冷静で、GKにとっては感情が高ぶりすぎないことが本当に、本当に重要な時もあると思う。そしてラヤは、その点で非常に、非常に優れている」