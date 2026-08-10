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ダビド・ラヤの特別さとは？ 「常に集中している」アーセナルの正GKの優れた資質を解説、イングランド代表のジョーダン・ピックフォードのような「声を張り上げるタイプ」と比較も
ラヤがプレミアリーグのゴールデングローブ賞を3回受賞
ラヤは「不平不満をまくしたてる」タイプではなく、30歳の守護神はピッチ上のパフォーマンスで自らを語ることを好む。
その30歳GKはイングランド1部で3度目のゴールデングローブ受賞者となっており、2026-27シーズンにはその部門で記録を書き換える可能性もある。
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ラヤはプレミアリーグ最高のGKか？
アーセナルは、2003-04シーズンの伝説的な「インビンシブルズ」以来初めて獲得した国内タイトルの防衛を目指すとともに、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇も追いかけている。ラヤは国内外の戦いでゴールマウスを守る上で重要な役割を担うことになる。
彼はプレミアリーグ屈指のGKの一人と見なされており、その筆頭に立つ可能性すらある。エミレーツ・スタジアムでは、ミケル・アルテタ監督にとって最も信頼できる最後尾の砦となっている。
アーセナルのスター、ラヤを特別な存在にしている資質を解説
では、なぜ彼はこれほど安定しているのか。特に、長い時間ほとんど仕事が回ってこないこともあるビッグクラブでプレーしながら、である。この問いをスタックにぶつけると、元アーセナルGKは、GOALの独占取材に対し、casino.net提供のもと、こう語った。「ラヤを本当に注意深く見れば、彼は自分を忙しく保つ方法を見つけている。
「だから、たとえボールが相手のボックス周辺にあっても、ハーフウェーライン付近であっても、あるいはセンターサークル付近であっても、彼はボールが向かう先に応じて動き、プレーしている。サイドに出るのか、背後に出るのか、ボールがどこに出されるかを予測しているんだ。
「彼は常に目の前の試合について考えている。何かが起こるのを待ちながら、自陣ボックスの端にずっと立っているようなことは決してない。常に次に来るものを予測して前向きに構えられるポジションを取り、危険を察知するのが本当にうまい。おそらく彼があれほど優れている理由の1つは、集中力のレベルが非常に高いことだと思う。
「彼をまったく違うタイプのGK、例えばピックフォードと比べてみたい。私の考えでは、ピックフォードはコミュニケーションによって集中力を高く保とうとしているし、時にはそれがしぐさや振る舞いとして表れる。そうしたものをきっかけにして、試合に入り込み続けているのだと思う。
「一方で、ラヤは言葉やボディーランゲージというより、動きという実際のプレー面からそれをやっていると思う。
「ラヤについて1つ言えるのは、おそらく世界最高の1人とも言える選手にも当てはまることだが、［ジャンルイジ］ドンナルンマにもラヤと非常によく似たものを感じる。これが大陸的なものなのかは分からない。というのも、［ジョー］ハートはかなり感情が高ぶるタイプだったし、ピックフォードにもそういうところがある。［ジェームズ］トラッフォードにも時々少しそれを感じる。ラヤを見ると、彼がいかに冷静で計算されているかが分かる。ドンナルンマも同じで、私はその括りに入れる。彼らは怒鳴り散らすタイプでもなければ、大騒ぎするタイプでもない。
「彼らは当時のシュマイケル家のようなタイプではない。デーブ・シーマンもまさにそうだった。彼は非常に冷静で、GKにとっては感情が高ぶりすぎないことが本当に、本当に重要な時もあると思う。そしてラヤは、その点で非常に、非常に優れている」
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アーセナルの日程：コミュニティ・シールドとプレミアリーグ開幕戦
アーセナルは、当初のローン移籍を経て2024年夏にダビド・ラヤを完全移籍で獲得した2700万ポンド（3600万ドル）の契約で、十分に見合う価値を得ている。加入当初はアーロン・ラムズデールとポジションを争っていたが、現在までに北ロンドンの名門で147試合出場に到達している。
2028年までの契約延長も果たしており、チームとしても個人としても、さらなる栄誉獲得への期待は大きい。アーセナルは日曜日にマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドで2026-27シーズンの幕を開け、その後8月21日にホームでコヴェントリーと対戦し、タイトル防衛をスタートさせる。
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