では、彼をそこまで安定した存在にしているものは何なのか。特に、長い時間にわたってやることがほとんどない状況に置かれ得るビッグクラブでプレーしている場合はなおさらだ。この質問をスタックにぶつけると、元アーセナルGKは、GOALの独占取材で、Spilaviti.comの提供により、こう語った。「ラヤを本当によく見れば、彼は自分を常に試合に関与させ続ける方法を見つけている。

「だから、たとえボールが相手ボックス付近にあっても、ハーフウェーライン近くであれ、ペナルティーアーク付近であれ、彼はボールが向かう先に応じて動き、プレーしている。サイドに出るのか、背後に送られるのか、ボールがどこに出されるかを予測しているんだ。

「彼は常に目の前の試合について考えている。何かが起こるのを待って、自陣ボックスの端にずっと立っているようなことは決してない。常に次に来るものを予測して前向きに構えられるポジションを取っていて、危険を察知する能力にも本当に優れている。おそらく彼がこれほど優れている理由の一つは、集中力のレベルが非常に高いことだと思う。

「彼をまったく違うタイプのGK、たとえばピックフォードと比べてみたい。私の考えでは、ピックフォードはコーチングや、ときにはしぐさや振る舞いによって高い集中力を保とうとしている。そうしたものを、試合に入り込み続けるためのきっかけとして使っているのだと思う。

「一方で、ラヤは言葉やボディーランゲージというより、動きという、より実際のプレー面からそれをやっていると思う。

「ラヤについて一つ言えるのは、おそらく世界最高の一人にも当てはまることだが、［ジャンルイジ］ドンナルンマにはラヤと非常によく似たものを感じる。これが大陸的なものなのかは分からない。というのも、［ジョー］ハートにもそれがあったし、彼はかなり高ぶって、とても感情的になる。ピックフォードにもそれがあるし、［ジェームズ］トラッフォードにも時々少し見られる。ラヤを見ると、どれだけ冷静で計算されているかが分かる。同じくドンナルンマもそうで、私は同じ括りに入れる。彼らは怒鳴り散らしたり、騒ぎ立てたりするタイプではない。

「彼らは当時のシュマイケル家のようなタイプではない。デイビッド・シーマンもまさにそうだった。とても冷静だったし、GKにとっては感情的に上がりすぎないことが時に本当に、本当に重要だと思う。その点でラヤは非常に優れている」