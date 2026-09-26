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ダビド・デ・ヘア、プレミアリーグの告発を巡ってマンチェスター・シティを批判 元マンチェスター・ユナイテッド守護神は追加タイトル獲得に期待
独立委員会、財務規則違反を支持
独立委員会が、2009年から2018年にかけてマンチェスター・シティに科された115件の財務違反容疑のうち114件で有罪と認定したことを受け、イングランドサッカー界は根底から揺さぶられている。この歴史的な裁定により、降格や大幅な勝ち点剥奪、高額な罰金、さらには過去のタイトル剥奪に至るまで、前例のない制裁が科される可能性が開かれた。この判断は、その時代に主要タイトル争いで惜しくも後れを取っていた国内のライバルクラブにも直ちに大きな衝撃を与えた。
- PRiME Media Images
元GKがメダル獲得数に疑問呈す
2023年の退団までオールド・トラッフォードで正GKとしてプレーし、500試合以上に出場した元マンチェスター・ユナイテッドの守護神ダビド・デ・ヘアは、この歴史的な裁定を受けて公然と皮肉を飛ばした最初の著名人の一人となった。過去のリーグ優勝の栄誉が再配分される可能性について、自身の公式XアカウントでX言及したデ・ヘアは、次のように投稿した。「さて……話そうか。じゃあ、俺はいったいプレミアリーグを何回制したことになるんだ？」
ライバルクラブが補償請求を検討へ
このスペイン人の含みのある反応は、ユナイテッドがシティに次ぐ2位でシーズンを終えた過去の戦いを踏まえたものだ。得失点差で決着した2011-12シーズン、ジョゼ・モウリーニョ率いる2017-18シーズン、そしてオーレ・グンナー・スールシャールが指揮を執った2020-21シーズンが含まれる。
『The Athletic』によれば、ユナイテッド、アーセナル、リヴァプール、トッテナム・ホットスパーを含むプレミアリーグの主要クラブは、逃した賞金や商業収入を巡る損害賠償請求の可能性を探るため、一流のスポーツ弁護士に依頼したという。
- Focus Images
ライバルたちには長引く法的な後始末が待ち受けている
マンチェスター・シティは、国内のライバルクラブから科される可能性のあるあらゆるスポーツ上の制裁や、今後提起される損害賠償請求に対し、法的に取り得る手段をすべて尽くして争う見通しだ。一方でプレミアリーグは、大会の歴史を書き換える事態にまでは至らせずに処分を執行するという、繊細な対応を迫られている。この険悪な法廷闘争は、最終的な決着に至るまでなお数カ月続く可能性が高い。
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