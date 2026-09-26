独立委員会が、2009年から2018年にかけてマンチェスター・シティに科された115件の財務違反容疑のうち114件で有罪と認定したことを受け、イングランドサッカー界は根底から揺さぶられている。この歴史的な裁定により、降格や大幅な勝ち点剥奪、高額な罰金、さらには過去のタイトル剥奪に至るまで、前例のない制裁が科される可能性が開かれた。この判断は、その時代に主要タイトル争いで惜しくも後れを取っていた国内のライバルクラブにも直ちに大きな衝撃を与えた。