リーズに関わる多くの人々は、アーロンソンの練習での貢献を早くから高く評価してきた。練習中の彼はしばしば「リオネル・メッシのようだ」と評されるが、そのプレーを公式戦でも発揮するにはどうすればいいのか。

この問いを向けられた元リーズFWのベックフォードは、英国最高のブックメーカーサイトが集まるFreeBetsの協力のもとで取材に応じ、アーロンソンについてGOALにこう語った。「ブレンデンは大好きだ。本当に素晴らしいと思う。人柄もとてもいい。それも彼の魅力の一つだ。

「ピッチに立つ彼を見れば分かる。エネルギーと熱意にあふれたプレーをする。ダビド・シルバのようなタイプの選手には決してならないだろう。体格は似ているけどね。

「彼について疑問視されているのは、アタッキングサードで何をするかだと思う。誰にも負けないくらい、いや、誰よりも懸命に働く。昨季は、プレミアリーグの誰よりも多くアタッキングサードでボールを奪い返したという数字があったと思う。私の勘違いかもしれないが、少なくともその数字では上位にいた。そこが彼のチームにもたらすものだ。

「疑問が生じるのは、ボールを奪い返した後だ。そこからどうするのか。1、2、3タッチと余計にボールに触りすぎると、多くの人が言っている。その間にDFが戻ってきて、彼を囲い込み、結局ボールを失ってしまう、といった具合だ。

「彼は素晴らしい選手だと思う。チームメートが練習ではすごいと言うのも分かる。練習では懸命に走り回り、相手をしつこく追って、できるだけ早くボールを奪い返そうとする。そして、そこから攻撃に転じることがすべてになる。

「練習では、できるだけ早くボールを奪い返すことに取り組む。だから彼には、ボールを奪い返したらサイドの選手に渡すか、ドム［カルバート＝ルーウィン］やルーカス・ヌメチャ、あるいはほかの誰かにスルーパスを出してほしい。疑問が生じるのはそこだと思う」