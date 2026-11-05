「ダビド・シルバには決してなれない」リーズとアメリカ代表でプレーするブレンデン・アーロンソンに残る「疑問点」とは？プレーに加えるべき要素も指摘される
アーロンソン、今季プレミアリーグでいまだ無得点
時折、エランド・ロードでの波乱に富んだ日々の中で好調な時期も訪れ、その一つが2026年初めだった。マンチェスター・ユナイテッド戦とニューカッスル戦のプレミアリーグ2試合連続で計3ゴールを記録した。
アーロンソンは2025-26シーズン、その後ゴールを決められず、今季も全大会通算10試合に出場してカラバオカップでの1得点にとどまっている。ダニエル・ファルケ監督の下では、まだ先発の座を確保できていない。
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2026-27シーズンを前に新契約を締結
自身の価値を証明することは、アーロンソンにとっておなじみの課題となっている。イングランドでのデビューシーズンの終わりに降格を経験したからだ。ドイツでの期限付き移籍を終えて復帰すると、チャンピオンシップ優勝に貢献し、多くの懐疑的な声を封じてきた。
そうした状況の好転にふさわしい報いとして、2026-27シーズンを前に新契約を結んだ。しかし、彼に最も適した役割は何か、エランド・ロードでのチーム全体の構想にどう位置づけられるのかという疑問は、今も投げかけられている。
アーロンソンがプレーの質を高め、さらに貢献できる点
リーズに関わる多くの人々は、アーロンソンの練習での貢献を早くから高く評価してきた。練習中の彼はしばしば「リオネル・メッシのようだ」と評されるが、そのプレーを公式戦でも発揮するにはどうすればいいのか。
この問いを向けられた元リーズFWのベックフォードは、英国最高のブックメーカーサイトが集まるFreeBetsの協力のもとで取材に応じ、アーロンソンについてGOALにこう語った。「ブレンデンは大好きだ。本当に素晴らしいと思う。人柄もとてもいい。それも彼の魅力の一つだ。
「ピッチに立つ彼を見れば分かる。エネルギーと熱意にあふれたプレーをする。ダビド・シルバのようなタイプの選手には決してならないだろう。体格は似ているけどね。
「彼について疑問視されているのは、アタッキングサードで何をするかだと思う。誰にも負けないくらい、いや、誰よりも懸命に働く。昨季は、プレミアリーグの誰よりも多くアタッキングサードでボールを奪い返したという数字があったと思う。私の勘違いかもしれないが、少なくともその数字では上位にいた。そこが彼のチームにもたらすものだ。
「疑問が生じるのは、ボールを奪い返した後だ。そこからどうするのか。1、2、3タッチと余計にボールに触りすぎると、多くの人が言っている。その間にDFが戻ってきて、彼を囲い込み、結局ボールを失ってしまう、といった具合だ。
「彼は素晴らしい選手だと思う。チームメートが練習ではすごいと言うのも分かる。練習では懸命に走り回り、相手をしつこく追って、できるだけ早くボールを奪い返そうとする。そして、そこから攻撃に転じることがすべてになる。
「練習では、できるだけ早くボールを奪い返すことに取り組む。だから彼には、ボールを奪い返したらサイドの選手に渡すか、ドム［カルバート＝ルーウィン］やルーカス・ヌメチャ、あるいはほかの誰かにスルーパスを出してほしい。疑問が生じるのはそこだと思う」
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リーズの司令塔、最新のアメリカ代表メンバーに選出されず
アーロンソンは今季まだアシストを記録していない。そして、そうした数字こそ、彼のようなプレーメーカーが誇りとするものだ。相手をかき乱し、前線からプレスをかける働きは常に期待できる。だが、ボールを持ったとき、本当に相手の脅威となれるのか。
アーロンソンはしばらく前からその点を問われており、周囲を真に納得させるにはさらなる結果が必要だ。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、運動量の豊富な26歳を今回のアメリカ代表メンバーに選ばなかった。クリスティアン・プリシッチらは、ハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝に向けて準備を進めている。
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