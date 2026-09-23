経験豊富なDFアラバは、イタリアサッカーでの新たな挑戦に向けて、いよいよ大きく前進している。ファブリツィオ・ロマーノによると、34歳の同選手はセリエAのウディネーゼ加入で合意に達した。

元レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘンのスターは現在フリーの状態にある。サンティアゴ・ベルナベウでの高額契約は6月末で満了しており、これにより欧州各地の関心を示すクラブとの交渉を自由に進めながら、自身の選択肢を探ることが可能となっていた。

ウディネーゼへの移籍が実現すれば、オーストリア人DFの輝かしいキャリアにおいて、驚きとともに胸躍る新章となる。複数のポジションをこなせるこの守備者は、トップレベルでの豊富な経験を誇り、チームの守備陣を即座に強化する存在となるだろう。