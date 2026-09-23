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ダビド・アラバ、古巣レアル・マドリーの元スターがウディネーゼと合意で衝撃のセリエA移籍へ
アラバ、セリエA移籍に前進
経験豊富なDFアラバは、イタリアサッカーでの新たな挑戦に向けて、いよいよ大きく前進している。ファブリツィオ・ロマーノによると、34歳の同選手はセリエAのウディネーゼ加入で合意に達した。
元レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘンのスターは現在フリーの状態にある。サンティアゴ・ベルナベウでの高額契約は6月末で満了しており、これにより欧州各地の関心を示すクラブとの交渉を自由に進めながら、自身の選択肢を探ることが可能となっていた。
ウディネーゼへの移籍が実現すれば、オーストリア人DFの輝かしいキャリアにおいて、驚きとともに胸躍る新章となる。複数のポジションをこなせるこの守備者は、トップレベルでの豊富な経験を誇り、チームの守備陣を即座に強化する存在となるだろう。
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ロマーノ、正式な手続きが進行中であると認める
ロマーノ氏は、この移籍成立が迫っているというニュースをXで伝えた。同氏によれば、アラバはすでにウディネーゼ首脳陣と口頭合意に達しており、移籍に向けた動きが進み始めているという。
また、双方は現在、契約を完全にまとめる段階まで非常に近づいていると指摘。実りある協議を経て、焦点は移籍成立に必要な事務手続きを完了させることへと急速に移っている。
ロマーノ氏は、ウディネーゼとアラバが今後、契約書にサインする前に必要な「正式な手続き」を進めると説明した。これら最終的な契約条件の調整が完了すれば、このフリー移籍は正式に発表される見通しだ。
ウディネーゼにエリートの系譜を加える
アラバは、加入が見込まれる新天地に驚異的な勝者のメンタリティーと圧倒的な実績をもたらす。輝かしいキャリアを通じて、このベテランはチャンピオンズリーグを4度制し、ドイツ・ブンデスリーガのタイトルも10回獲得している。
オーストリア代表のアラバはレアル・マドリーでも大きな成功を収め、公式戦132試合で5得点9アシストを記録した。しかし、昨季のレアル・マドリーでの出場はわずか16試合にとどまり、その後正式にスペインの首都を離れた。
今夏の早い段階では、このベテランのフリーエージェントがイタリアの複数の強豪クラブに売り込まれていたと広く報じられていた。インテル、ミラン、ユヴェントスといった強豪はいずれも獲得の機会を与えられていたようだが、その前にウディネーゼが大胆に動いた。
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イタリアで即戦力となるための準備
アラバは現在フリーエージェントであるため、通常の移籍期間の締め切りには一切縛られない。この重要な要素により、契約にサインし次第、直ちにウディネーゼに加入し、セリエAでの出場に向けた登録を行うことが可能となる。
ウディネーゼのサポーターは今、この極めて驚きの移籍について正式発表を待ち望んでいるところだ。最終的な書類への正式な署名が完了すれば、アラバは名高い黒と白のユニフォームに袖を通し、イタリアでの新たな挑戦をスタートさせる。
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