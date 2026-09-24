アラバは6月30日以降、所属クラブのない状態が続いている。同日、レアル・マドリーとの契約が正式に満了したためだ。フリー移籍が可能となったことで、世界各地の複数リーグから幅広い関心が寄せられるのは必然だった。

この経験豊富なDFには、ブンデスリーガのウニオン・ベルリンと並んで、セリエAの複数クラブが関心を示していると報じられていた。さらに欧州外からの強い関心も浮上しており、メキシコのクラブ・アメリカ、MLSのインテル・マイアミ、そしてカタールのアル・サッドもその候補に含まれていた。

欧州外にも魅力的な選択肢があったにもかかわらず、このオーストリアのベテランは予想外の行き先を選んだ。このキャリア段階でウディネーゼに加入することは、最も驚きの大きい移籍の一つだ。