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ダビド・アラバ、伝説的な元レアル・マドリーDFがウディネーゼのメディカルチェックを完了し、セリエA行きが目前に迫る
アラバがウディネーゼ移籍に向けたメディカルチェックを完了
元マドリーDFアラバが、セリエAのウディネーゼへの驚きのフリー移籍を完了させる寸前となっている。34歳の同選手は木曜日の朝、通常のメディカルチェックを受けるためローマに到着した。
アラバは、イタリアで数多くのビッグクラブが利用する著名なスポーツ医療センター、ヴィラ・スチュアート・クリニックで検査を受けた。『Sky Sport Italia』の報道によれば、検査で問題は確認されなかった。ゴーサインを受けたことで、オーストリア代表の同選手は移籍を正式決定するため、北部のウーディネへ向かうことが認められた。
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セリエAへの世界的な関心の低下
アラバは6月30日以降、所属クラブのない状態が続いている。同日、レアル・マドリーとの契約が正式に満了したためだ。フリー移籍が可能となったことで、世界各地の複数リーグから幅広い関心が寄せられるのは必然だった。
この経験豊富なDFには、ブンデスリーガのウニオン・ベルリンと並んで、セリエAの複数クラブが関心を示していると報じられていた。さらに欧州外からの強い関心も浮上しており、メキシコのクラブ・アメリカ、MLSのインテル・マイアミ、そしてカタールのアル・サッドもその候補に含まれていた。
欧州外にも魅力的な選択肢があったにもかかわらず、このオーストリアのベテランは予想外の行き先を選んだ。このキャリア段階でウディネーゼに加入することは、最も驚きの大きい移籍の一つだ。
欧州のトップレベルで彩られたキャリア
ウディネーゼへの移籍により、アラバはフットボール界の二大名門でキャリアの大半を過ごした後、新たな挑戦に乗り出すことになった。これまでバイエルンとレアル・マドリーで圧倒的な時代を築いてきた。
ドイツとスペインで輝かしい時を過ごす中、このDFは驚異的なタイトルコレクションを築き上げた。その見事な実績には、チャンピオンズリーグ4回制覇、ブンデスリーガ10回優勝、ラ・リーガ2回優勝が含まれる。
国内での栄光に加え、アラバはUEFAスーパーカップ3回、クラブワールドカップ3回の優勝も果たした。ウディネーゼは今後、彼をチームに組み込む中で、その勝者のメンタリティーと豊富な経験を生かすことを目指す。
ウディネで合意の最終調整へ
ローマでメディカルチェックを無事に終えたアラバは現在、最終的な事務手続きを完了するため北へ向かっている。ウディネ到着後に新契約にサインする見込みだ。
報道によれば、このDFはセリエAの同クラブと短期契約を結ぶという。契約への署名が済み、正式に登録されれば、アラバは新たなチームメートに合流する。ウディネーゼのサポーターは、今後数週間で目玉補強となるこの新戦力がセリエAデビューを果たすことを心待ちにしているはずだ。
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