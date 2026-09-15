憶測が高まる中でも、フォルクスパルクシュタディオンの首脳陣にとっては、財政面の制約と選手の負傷歴が依然として重大な検討材料となっている。 『Sport BILD』によれば、このオーストリア代表の要求年俸はクラブの予算を上回る可能性があり、より現実的な代替案として、経験豊富なセンターバックのヤニック・ヴェスターゴーアが浮上している。ハンブルク以外では、セリエAのラツィオが同選手の状況を注視していると報じられており、さらにメキシコの強豪クラブ・アメリカもこの万能型DFの争奪戦に加わっている。