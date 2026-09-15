AFP
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ダビド・アラバがハンブルガーSVへ？ 元レアル・マドリーのスターに、苦戦する名門を救う衝撃のブンデスリーガ復帰説
オーストリア人DF、復帰を視野に
『Sport BILD』によると、34歳のベテランDFは、不振にあえぐハンブルガーSVの守備陣をメルリン・ポルツィン監督の下で強化するため、ドイツ復帰というセンセーショナルな形での再加入を果たす可能性があるという。マドリードでの5年間を終えた後、フリーで加入可能なアラバは、移籍市場が閉鎖されているにもかかわらず、即座に登録できる可能性がある。この緊急事態は、惨憺たる不振が続き、ハンザのクラブが順位表の最下位に沈んでいることを受けて浮上したものだ。
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金銭面の障害が取引を複雑にしている
憶測が高まる中でも、フォルクスパルクシュタディオンの首脳陣にとっては、財政面の制約と選手の負傷歴が依然として重大な検討材料となっている。 『Sport BILD』によれば、このオーストリア代表の要求年俸はクラブの予算を上回る可能性があり、より現実的な代替案として、経験豊富なセンターバックのヤニック・ヴェスターゴーアが浮上している。ハンブルク以外では、セリエAのラツィオが同選手の状況を注視していると報じられており、さらにメキシコの強豪クラブ・アメリカもこの万能型DFの争奪戦に加わっている。
ベテランが最高のコンディションを維持
アラバは2025-26シーズンの終了をもってサンティアゴ・ベルナベウでの時間に終止符を打ち、131試合の出場でチャンピオンズリーグ2回、ラ・リーガ2回を含む主要11タイトルを手にしてクラブを去った。近年はコンディション面の問題に悩まされてきたものの、元バイエルンの主力である同選手は、フィジカルコンディションとボール感覚の鋭さを維持するため、ピッチ上で集中的な個別トレーニングを続けている。その豊富なトップレベルでの経験は、ハンブルクが切実に必要としている勝者のメンタリティーとリーダーシップをもたらせると見られている。
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苦戦する開催国に試練が待つ
ハンブルクは9月19日（土）、リーグ戦が代表ウィークによる中断に入る前のブンデスリーガ第4節でFCケルンをホームに迎える。マインツとライプツィヒにいずれも0-5で大敗するなど、無得点のまま2連敗を喫しているポルツィン監督のチームは、直ちに立て直しを図らなければならない。中断明けには厳しい連戦が待ち受けており、10月10日のホッフェンハイム戦がその始まりとなる。
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