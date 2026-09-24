ラツィオMFダヴィデ・フラッテージは、ローマで行われる金曜日のUEFAネーションズリーグ初戦ベルギー戦を前に、コヴェルチャーノの合宿地で27歳の誕生日を迎え、自身の代表での歩みを振り返った。2022年にロベルト・マンチーニ監督の下でA代表デビューを果たしたこのMFは、同監督の代表ベンチ復帰を温かく歓迎した。

フラッテージは、過去に公の場で向けられた批判からマンチーニ監督を擁護し、チームは依然としてその戦術的リーダーシップを全面的に支持していると強調した。

ローマ生まれのこの選手は、ラツィオで最初の3試合で3ゴールを記録する絶好調の状態で代表ウィークに入る。