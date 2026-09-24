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ダビデ・フラッテージが、ロベルト・マンチーニのイタリア復帰、ガットゥーゾとの絆、そしてゼニツァでの失意を振り返る
復活のフラッテージがロベルト・マンチーニのイタリア代表復帰を歓迎
ラツィオMFダヴィデ・フラッテージは、ローマで行われる金曜日のUEFAネーションズリーグ初戦ベルギー戦を前に、コヴェルチャーノの合宿地で27歳の誕生日を迎え、自身の代表での歩みを振り返った。2022年にロベルト・マンチーニ監督の下でA代表デビューを果たしたこのMFは、同監督の代表ベンチ復帰を温かく歓迎した。
フラッテージは、過去に公の場で向けられた批判からマンチーニ監督を擁護し、チームは依然としてその戦術的リーダーシップを全面的に支持していると強調した。
ローマ生まれのこの選手は、ラツィオで最初の3試合で3ゴールを記録する絶好調の状態で代表ウィークに入る。
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ガットゥーゾからの電話が、フラッテージにラツィオ移籍を決断させた
この夏のインテル退団について口を開いたフラッテージは、故郷のクラブ復帰を自ら説得してくれた人物として、ラツィオの指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾの名を挙げた。サン・シーロで先発の出場機会を安定して得られず、フラストレーションのたまる2シーズンを過ごしたMFは、ガットゥーゾの直接の働きかけによって、幼い頃のサッカーへの情熱が再び燃え上がったことを明かした。
フラッテージはガットゥーゾのマネジメント力を称賛し、互いに持つ激しさや勝利へのメンタリティーに共通点があると語った。
「この夏、ガットゥーゾから電話があった。監督としても人としても尊敬しているので、イエスと答えるのに迷いはなかった」とフラッテージは話した。「僕は彼に似ていて、彼と同じように挑戦を楽しむ。リーノとはすぐに通じ合えた」
MFが明かす、ゼニツァでのワールドカップの悲劇はいまも癒えぬ傷のままだ
ラツィオで強い関係を築いているにもかかわらず、フラッテージは、ゼニツァで行われたボスニア戦でイタリアが痛恨のワールドカップ予選敗退を喫した件について、自身もガットゥーゾも決して話題にしないと明かした。このMFは、その失望が今もなお2人にとって血のにじむ傷として残っていると認め、ワールドカップ大会期間中は1試合も観る気になれなかったことを明かした。
また、クラブと代表で何十ゴール決めたとしても、その個人的な苦しみがすぐに消えることはないと強調した。
「ガットゥーゾと私は、あの夜のことを二度と話していない。2人にとって今も残り、血を流し続けている傷だからだ」とフラッテージは付け加えた。「癒えるには時間がかかる。私がラツィオに来たのは、戻りたかったからであり、リーノが私を望んでくれたからでもある」
- AFP
アッズーリがスタディオ・オリンピコでファン・ボメル率いるベルギー戦に向けて準備
イタリアは金曜日にスタディオ・オリンピコで行われるベルギーとのネーションズリーグ決戦へと照準を移す。この試合ではマルク・ファン・ボメルがアウェーのベルギーを率いる。フラッテージは、マンチーニ監督の体制に台頭する若手タレントを組み込みつつ、目先の結果に徹底して集中するようチームに求めた。
本拠地スタジアムでプレーするラツィオのMFは、イタリアの中盤の軸となり、勝ち点3で新たなサイクルをスタートさせることを目指している。
イタリア代表はローマで力強いパフォーマンスを狙う。
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