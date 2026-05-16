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ダニ・ダイアーは、ウェストハム愛好家の父ダニーとの「心温まる恒例行事」に夫ジャロッド・ボーウェンが参加できない理由を説明した。ハマーズの主将は、その間子守りを任されているからだ。
ある家族のプライベートな一コマ
ダイアー＝ボーエン家では、高視聴率番組とトップアスリートの多忙なスケジュールが家庭を彩る。元リアリティ番組スターのダニは、最近一緒に番組に出演した俳優の父ダニーとの絆を再確認した。二人は多忙ながらも、3人の幼い子どもを夫でウェストハム主将のダニーに任せて、あえて二人きりの時間を作っている。
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家から離れて再接続する
撮影の仕事を通じて、このメディア界のカップルは家庭の雑事を気にせず二人きりの時間を楽しんでいます。Express.co.ukの取材にダニ・ダイアーは「同居していないので一緒に過ごせる時間がとても貴重です。普段家では3人の子どもが走り回っているのでまともに話せません。 移動中に少し話せるけど、現場に着いたら一日撮影で、帰りの車ではどちらかが寝ちゃうの」と語った。
金曜の夜のルーティン
この習慣のおかげで、夫が勤務中でもダニは実家の居心地のいい環境に戻り、ゆっくりくつろげる。彼女は週ごとのこの取り決めについてこう語る。「実家暮らしだと両親に頼りきりになるわ。でも一度家を出ると『また泊まりに行ってもいい？』と言いたくなるの」。
子供たちをジャロッドに預けて実家に立ち寄り、両親に甘えています。ジャロッドは仕事が忙しくテイクアウトを控えているので、金曜の夜は子供たちを彼に任せて私が実家へ。両親と中華料理とビールを楽しみます。これ以上の幸せはないわ。」
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生き残りをかけた戦い
プレミアリーグ18位のウェストハムは、残り2試合で17位トッテナムに2ポイント差。残留へは極めて厳しい戦いだ。ボウエンは日曜にニューカッスルとのアウェイ戦、その1週間後にはリーズとの最終節を率いる。