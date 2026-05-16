この習慣のおかげで、夫が勤務中でもダニは実家の居心地のいい環境に戻り、ゆっくりくつろげる。彼女は週ごとのこの取り決めについてこう語る。「実家暮らしだと両親に頼りきりになるわ。でも一度家を出ると『また泊まりに行ってもいい？』と言いたくなるの」。

子供たちをジャロッドに預けて実家に立ち寄り、両親に甘えています。ジャロッドは仕事が忙しくテイクアウトを控えているので、金曜の夜は子供たちを彼に任せて私が実家へ。両親と中華料理とビールを楽しみます。これ以上の幸せはないわ。」