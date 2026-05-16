レアル・マドリードは右サイドの世代交代を進めており、カルバハルの移籍決断につながった。コーチ陣は今後、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを主力右SBとして起用し、彼の特性を生かした新戦術へ移行する方針だ。

自身の役割が縮小すると判断したカルバハルは、控えとして残留するより新天地で挑戦する道を選んだ。2012-13シーズンにブンデスリーガ・レバークーゼンでプレーした経験があり、キャリア晩期を迎えつつある今も海外挑戦に前向きだ。