ダニ・カルバハルがレアル・マドリードのファンに反論、主将が「リーガのレジェンドへの敬意のジェスチャー」を擁護

カルバハルのこのスポーツマンシップの示し方は、万人に受け入れられたわけではない。マドリードサポーターの一部はソーシャルメディアで怒りを表明し、緊迫した接戦の最中にクラブの主将が公然と相手選手を称賛すべきではないと主張した。

度重なる負傷から完全復帰を目指しているこのベテランDFは、ネット上の炎上騒動の渦中に立たされた。敵意に満ちた反応にもかかわらず、彼の拍手は、引退が迫っているかもしれないスペインサッカー界の永遠のアイコンへの単なる敬意の表れに過ぎなかった。