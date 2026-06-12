チャンピオンズリーグ初出場を目指すコモは、レアル・マドリードの選手を中心に補強を進めている。ElDesmarqueによると、ファブレガス監督は退団を決めたベテランSBカルバハルをイタリアに招へいしたい考えだ。

カルバハルには海外リーグからもオファーがあるが、コモは彼が欧州でプレーを続けられる機会を提供できる。CL経験の少ないチームにとって、ベテランDFは理想的な補強だ。

さらに、ストライカーのガルシアとアカデミー出身のパラシオスなど、レアル・マドリードの若手も視野に入れている。