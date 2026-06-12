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ダニ・カルバハルがコモへ？ セスク・ファブレガスは、注目のストライカーなどレアル・マドリードの選手3人を狙う。一方、イタリアのクラブはニコ・パスを低価格で放出する準備を進めている。
ファブレガス、補強でレアル・マドリードに注目
チャンピオンズリーグ初出場を目指すコモは、レアル・マドリードの選手を中心に補強を進めている。ElDesmarqueによると、ファブレガス監督は退団を決めたベテランSBカルバハルをイタリアに招へいしたい考えだ。
カルバハルには海外リーグからもオファーがあるが、コモは彼が欧州でプレーを続けられる機会を提供できる。CL経験の少ないチームにとって、ベテランDFは理想的な補強だ。
さらに、ストライカーのガルシアとアカデミー出身のパラシオスなど、レアル・マドリードの若手も視野に入れている。
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コモは引き続きマドリードの戦略を踏襲する
コモがガルシアに関心を持つ背景には、パズやハコボ・ラモン獲得時と同じ戦略がある。レアル・マドリードでは出場機会が限られるも、この若手FWは即戦力とみなされている。クラブワールドカップで4得点、リーガ・エスパニョーラでも950分の出場ながら6得点を挙げている。
しかし、ポジション争いが激しく、トップチームでの出場機会は限られている。コモは売却益の分配や買い戻し条項を提示し、移籍金減額を模索している。
パスの退団はコモの計画を一変させる可能性がある
欧州大会を控えるコモは、ファブレガス監督の下、経験と若さのバランスを図る。カルバハルは実績豊富で、ガルシアとパラシオスはレアル・マドリードの育成システム出身というクラブ戦略に合う。
ガルシアとパラシオスの獲得は、パスがレアル・マドリードに復帰する可能性に備えた補強とみられる。パスはコモの躍進と欧州大会出場権獲得に貢献したが、新シーズン前に後継を確保する必要性は高い。
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移籍の行方は、依然としてマドリードでの動向次第だ
コモは、アカデミー所属選手の移籍交渉を進めるため、レアル・マドリードの動向を見守る。報道では、ジョゼ・モウリーニョ監督の復帰で指導体制が整うまで放出は保留されている。
その間、ファブレガスは新シーズンを見据えた計画を進める。カルバハル、ガルシア、パラシオスが加入できるかは、マドリードが選手や有望株の去就を早く明確にするかどうかにかかっている。