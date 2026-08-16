フランスの首都への移籍が正式に発表された後、トーレスのもとには、今や元チームメートとなった仲間たちからメッセージが殺到している。クラブと代表の両方でトーレスとともにプレーしてきたオルモも、26歳の退団への悲しみをSNSで表現した。MFはバルセロナのタイトル祝賀時の2ショット写真を投稿し、ここ数シーズンでドレッシングルーム内に築かれた強い絆を強調した。

インスタグラムに投稿したオルモは、パルク・デ・プランスでの新生活に向かう友人へ感情のこもったメッセージを送った。MFは「この数年間、本当にありがとう、友よ！ 君がいなくなるのはとても寂しい」と記し、赤いハートの絵文字を添えた。

Instagram/daniolmo



