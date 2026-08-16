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ダニ・オルモ、フェラン・トーレスへ感動的なメッセージ スペイン代表のヒーローがバルセロナから5000万ユーロでパリ・サンジェルマン移籍完了
オルモ、退団するチームメートに敬意を表す
フランスの首都への移籍が正式に発表された後、トーレスのもとには、今や元チームメートとなった仲間たちからメッセージが殺到している。クラブと代表の両方でトーレスとともにプレーしてきたオルモも、26歳の退団への悲しみをSNSで表現した。MFはバルセロナのタイトル祝賀時の2ショット写真を投稿し、ここ数シーズンでドレッシングルーム内に築かれた強い絆を強調した。
インスタグラムに投稿したオルモは、パルク・デ・プランスでの新生活に向かう友人へ感情のこもったメッセージを送った。MFは「この数年間、本当にありがとう、友よ！ 君がいなくなるのはとても寂しい」と記し、赤いハートの絵文字を添えた。Instagram/daniolmo
- Getty Images Sport
トーレス、バルセロナに心のこもった別れの言葉
トーレス本人も、PSGと5年契約を結び、2031年までパリにとどまることが決まった後、すぐにファンとクラブに向けてメッセージを送った。この期間にラ・リーガ3回制覇を経験した同選手は、バルセロナのユニフォームを着て過ごした時間の中で、自身が人間的に成長できたことを強調した。
その心のこもったメッセージの中で、元マンチェスター・シティの選手は、バルセロナのユニフォームを着て過ごした日々への深い感謝を示した。トーレスは「まず何よりも、すべてのことに感謝したい。この色を身にまとえたことは光栄だった。バルサでのこの4年半で経験したことは、自分をより良いサッカー選手にし、より良い人間にしてくれた。この間、バルセロナは自分の家だった」と述べた。
タイトルと友情の遺産
2026年ワールドカップのヒーローは、直近の成功において中心的な役割を果たし、その評価を過去最高に高めた状態でスペインを離れる。トロフィー以上に、トーレスはクラブで過ごした期間における人間的な側面を強調した。直近2シーズンで94試合40得点を記録した決定力の高いフィニッシャーとしてだけでなく、スペイン代表の中核メンバーとの強い結びつきを保ち続けた、敬意を集める存在としてクラブを去る
トーレスは最後に次のように述べた。「ロッカールームの内外にいる友人たち、そして私たち全員をより良くしてくれた多くの人々とともに、このクラブを去る。ともにバルサでチャンピオンになり、多くの仲間とは代表でもチャンピオンになった。ありがとう、そしてフォルサ・バルサ」
- Getty Images
バルセロナの新たな背番号9探し
トーレスとロベルト・レヴァンドフスキが前線の中心ではなくなったことで、後任の確保に向けたプレッシャーがバルセロナの首脳陣にのしかかっている。クラブはフリアン・アルバレスを含む複数の大物ターゲットと結びつけられているが、アトレティコ・マドリーとの交渉は難航している。
有力な選択肢の一人だったスポルティングCPのFWルイス・スアレスについては、バルセロナが8000万ユーロの契約解除条項を満たさない判断を下したため、候補から外れたという。ファブリツィオ・ロマーノが伝えている。期限が迫る中、新たな9番探しは引き続きクラブの最優先事項となっている。
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