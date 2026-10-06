オルモは、UEFAネーションズリーグの一戦を前にポリュド・スタジアムで報道陣の取材に応じ、クロアチアが過去に自身の招集を試みていたことに言及した。この働きかけを振り返り、スペイン代表の背番号10は次のように説明した。「そのことは聞いていた。とてもありがたく思っていたが、僕の夢は自分の代表チームでプレーすることであり、ずっとそうだった。幸いにも、それを実現することができた。すべてのサッカー選手が勝ち取りたいものを勝ち取ってきた。欧州選手権、ワールドカップ、ネーションズリーグをね……」