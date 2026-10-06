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ダニ・オルモ、クロアチアからのアプローチを断った理由を明かす スペイン代表スターが夢の代表キャリアを振り返る
司令塔は生まれ故郷の代表への忠誠を優先した
バルセロナの攻撃的MFオルモが、スペイン代表としてプレーするという幼少期からの夢を追うため、クロアチアからの働きかけを断ったことについて胸中を明かした。クロアチアサッカー連盟（HNS）は、ザグレブでの台頭に魅了され、2018年ワールドカップを前にこのプレーメーカーの帰化の可能性を探っていた。提示されたオファーは国際舞台への即効性のある近道だったが、オルモは自国のために辛抱強く待つことを選び、最終的に2019年11月のマルタ戦でA代表デビューを果たした。
獲得タイトルの数々が、その代表選択の正しさを証明した
オルモは、UEFAネーションズリーグの一戦を前にポリュド・スタジアムで報道陣の取材に応じ、クロアチアが過去に自身の招集を試みていたことに言及した。この働きかけを振り返り、スペイン代表の背番号10は次のように説明した。「そのことは聞いていた。とてもありがたく思っていたが、僕の夢は自分の代表チームでプレーすることであり、ずっとそうだった。幸いにも、それを実現することができた。すべてのサッカー選手が勝ち取りたいものを勝ち取ってきた。欧州選手権、ワールドカップ、ネーションズリーグをね……」
クロアチアでの形成期がその歩みを形作った
オルモが代表を変更することを拒んだとしても、ザグレブで6シーズンにわたって大きな影響力を発揮した後、バルカン半島で寄せられる揺るぎない敬意が損なわれることはなかった。16歳でバルセロナのラ・マシアから加入したこのMFは、124試合で34ゴールを記録し、欠かせない存在へと成長した。現地語を流ちょうに話せることは、スペインのユーロ2024と2026年ワールドカップ制覇で中核を担う存在として地位を確立するよりはるか前、成長期に築かれた深い絆を物語っている。
- Alberto Gardin
ライバル対決、大一番へ
スペインは、すでに今大会序盤の同一カードで4-1と快勝している相手から、スプリトで勝ち点3の獲得を狙い、グループA3首位の固めを図る。一方のクロアチアにとって、この一戦はイングランドにホームで7-0の屈辱的大敗を喫した直後だけに、厳しい心理的試練となる。結果は、11月の国際ブレイク前に両国の行方を大きく左右することになる。
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