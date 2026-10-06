HANZA MEDIA
翻訳者：
ダニ・オルモ、イングランドを7-0で屈辱に追い込まれた後のクロアチアの「危険な」反撃をスペインに警告
オルモ、クロアチア戦へ警戒呼びかけ
スペインの攻撃的MFオルモは、ポリュド・スタジアムで行われるUEFAネーションズリーグのクロアチア戦を前に、チームメートに最大限の警戒が必要だと警告した。スラベン・ビリッチ監督率いるチームは、ホームでイングランドに0-7で粉砕されるというサッカー史上最も屈辱的な敗戦の余波に揺れている。オルモは、この壊滅的な敗戦が、クロアチアにとってホームサポーターの前で誇りを取り戻すためのさらなるモチベーションになるだけだと考えている。
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元ディナモのスター、反発を予想
この一戦は、16歳からディナモ・ザグレブで腕を磨き、プロキャリアをスタートさせたオルモにとって、個人的にも非常に大きな意味を持つ。流暢なクロアチア語を話すオルモは、試合前日の記者会見で、開催国の巻き返しの可能性について次のように強調した。 「より危険なクロアチアを予想している。彼らは楽な試合の後に来るわけではないが、ホームの観衆の前で戦う相手は、私たちにとって簡単ではない」
また、イングランドに喫した相手の7失点での大敗について問われた28歳は、こう付け加えた。 「私たちもとても驚いた。だが、彼らが明日どう反応するかを見ることになるだろう。彼らとはこれまで何度も対戦してきた。とても強く、素晴らしい選手がいることは分かっている。私たちにとって簡単な試合にはならない。自分たち自身と自分たちのサッカーに集中しなければならない」
「戻ってくるには素晴らしい機会」
スペイン代表のスプリト遠征は、バルセロナのスターにとって特別な高揚感をもたらすものだ。オルモは、ハイドゥク・スプリトの本拠地が持つ威圧的な評判を強く意識している。ポリュド・スタジアムで、ホームファンの強烈なプレッシャーの中でプレーできることへの興奮を語ったオルモは、次のように述べた。「熱気のある雰囲気だ。ファンは強い圧力をかけ、チームと選手を力強く後押しする。
「ピッチで僕たちが楽しめる、美しいフットボールの試合になる。ああいう雰囲気は、さらなるモチベーションを与えてくれる。このスタジアムでの試合は、僕に良い思い出をよみがえらせる。ハイドゥクには大きな敬意を持っている」
若くしてプロの世界に入るため、大胆な決断を下してザグレブへ渡ったことを振り返り、オルモはこう続けた。「誰にでもそれぞれの物語や道、理由がある。僕があの決断をしたのは、ディナモの関心と、僕の成長を助けたいという彼らの思いがあったからだ。僕はそれを信じたし、結果的にそれはキャリアの中でも最高の瞬間の一つになった。16歳で家を出て、新しい言語のある新しい国で、母と2人きりだった。大変だったけれど、美しかった。戻ってこられてうれしい」
さらに、自身のキャリアを形作った国への感謝も口にした。「特別な感情がある。ここは、今の僕が持っているものすべて、あるいはほとんどすべてを与えてくれた国だ。ザグレブではなくスプリトだとしても、ここに戻ってこられるのは本当に素晴らしい機会だ。家族や友人も来ることになっている。本当に楽しみにしている」
- AFLOSPORT
ネーションズリーグの重要な試練が待ち受ける
スペインは、3試合連続勝利を収め、さらに前回対戦でも4-1の大勝を飾った勢いを持って、グループA3首位固めを狙ってスプリトに乗り込む。クロアチアにとっては、敵対的な雰囲気に包まれるポリュド・スタジアムで世界王者を迎える今回の一戦は、2試合連続の崩壊で11失点を喫した直後だけに、極めて過酷な真価の試練となる。この一戦は、11月のインターナショナルブレイク前にグループの行方を左右する重要な試合となる。
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