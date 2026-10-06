スペイン代表のスプリト遠征は、バルセロナのスターにとって特別な高揚感をもたらすものだ。オルモは、ハイドゥク・スプリトの本拠地が持つ威圧的な評判を強く意識している。ポリュド・スタジアムで、ホームファンの強烈なプレッシャーの中でプレーできることへの興奮を語ったオルモは、次のように述べた。「熱気のある雰囲気だ。ファンは強い圧力をかけ、チームと選手を力強く後押しする。

「ピッチで僕たちが楽しめる、美しいフットボールの試合になる。ああいう雰囲気は、さらなるモチベーションを与えてくれる。このスタジアムでの試合は、僕に良い思い出をよみがえらせる。ハイドゥクには大きな敬意を持っている」

若くしてプロの世界に入るため、大胆な決断を下してザグレブへ渡ったことを振り返り、オルモはこう続けた。「誰にでもそれぞれの物語や道、理由がある。僕があの決断をしたのは、ディナモの関心と、僕の成長を助けたいという彼らの思いがあったからだ。僕はそれを信じたし、結果的にそれはキャリアの中でも最高の瞬間の一つになった。16歳で家を出て、新しい言語のある新しい国で、母と2人きりだった。大変だったけれど、美しかった。戻ってこられてうれしい」

さらに、自身のキャリアを形作った国への感謝も口にした。「特別な感情がある。ここは、今の僕が持っているものすべて、あるいはほとんどすべてを与えてくれた国だ。ザグレブではなくスプリトだとしても、ここに戻ってこられるのは本当に素晴らしい機会だ。家族や友人も来ることになっている。本当に楽しみにしている」