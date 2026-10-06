あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1084191033.jpgHANZA MEDIA
Adhe Makayasa
翻訳者：

ダニ・オルモ、イングランドを7-0で屈辱に追い込まれた後のクロアチアの「危険な」反撃をスペインに警告

ダニ・オルモ
スペイン
クロアチア 対 スペイン
クロアチア
UEFAネーションズリーグ リーグA
バルセロナ
ラ・リーガ
イングランド

ダニ・オルモがスペインのチームメートに厳しい警告を発した。最近屈辱を味わったクロアチアは「危険な」相手になると強調している。バルセロナのスターは、イングランドに歴史的な大敗を喫した傷ついた強豪が、スプリトでプライドを取り戻そうと必死になるはずだと考えている。

  • オルモ、クロアチア戦へ警戒呼びかけ

    スペインの攻撃的MFオルモは、ポリュド・スタジアムで行われるUEFAネーションズリーグのクロアチア戦を前に、チームメートに最大限の警戒が必要だと警告した。スラベン・ビリッチ監督率いるチームは、ホームでイングランドに0-7で粉砕されるというサッカー史上最も屈辱的な敗戦の余波に揺れている。オルモは、この壊滅的な敗戦が、クロアチアにとってホームサポーターの前で誇りを取り戻すためのさらなるモチベーションになるだけだと考えている。

  • imago-sport-1084119540.jpgAFLOSPORT

    元ディナモのスター、反発を予想

    この一戦は、16歳からディナモ・ザグレブで腕を磨き、プロキャリアをスタートさせたオルモにとって、個人的にも非常に大きな意味を持つ。流暢なクロアチア語を話すオルモは、試合前日の記者会見で、開催国の巻き返しの可能性について次のように強調した。 「より危険なクロアチアを予想している。彼らは楽な試合の後に来るわけではないが、ホームの観衆の前で戦う相手は、私たちにとって簡単ではない」

    また、イングランドに喫した相手の7失点での大敗について問われた28歳は、こう付け加えた。 「私たちもとても驚いた。だが、彼らが明日どう反応するかを見ることになるだろう。彼らとはこれまで何度も対戦してきた。とても強く、素晴らしい選手がいることは分かっている。私たちにとって簡単な試合にはならない。自分たち自身と自分たちのサッカーに集中しなければならない」

  • 「戻ってくるには素晴らしい機会」

    スペイン代表のスプリト遠征は、バルセロナのスターにとって特別な高揚感をもたらすものだ。オルモは、ハイドゥク・スプリトの本拠地が持つ威圧的な評判を強く意識している。ポリュド・スタジアムで、ホームファンの強烈なプレッシャーの中でプレーできることへの興奮を語ったオルモは、次のように述べた。「熱気のある雰囲気だ。ファンは強い圧力をかけ、チームと選手を力強く後押しする。

    「ピッチで僕たちが楽しめる、美しいフットボールの試合になる。ああいう雰囲気は、さらなるモチベーションを与えてくれる。このスタジアムでの試合は、僕に良い思い出をよみがえらせる。ハイドゥクには大きな敬意を持っている」

    若くしてプロの世界に入るため、大胆な決断を下してザグレブへ渡ったことを振り返り、オルモはこう続けた。「誰にでもそれぞれの物語や道、理由がある。僕があの決断をしたのは、ディナモの関心と、僕の成長を助けたいという彼らの思いがあったからだ。僕はそれを信じたし、結果的にそれはキャリアの中でも最高の瞬間の一つになった。16歳で家を出て、新しい言語のある新しい国で、母と2人きりだった。大変だったけれど、美しかった。戻ってこられてうれしい」

    さらに、自身のキャリアを形作った国への感謝も口にした。「特別な感情がある。ここは、今の僕が持っているものすべて、あるいはほとんどすべてを与えてくれた国だ。ザグレブではなくスプリトだとしても、ここに戻ってこられるのは本当に素晴らしい機会だ。家族や友人も来ることになっている。本当に楽しみにしている」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1083980079.jpgAFLOSPORT

    ネーションズリーグの重要な試練が待ち受ける

    スペインは、3試合連続勝利を収め、さらに前回対戦でも4-1の大勝を飾った勢いを持って、グループA3首位固めを狙ってスプリトに乗り込む。クロアチアにとっては、敵対的な雰囲気に包まれるポリュド・スタジアムで世界王者を迎える今回の一戦は、2試合連続の崩壊で11失点を喫した直後だけに、極めて過酷な真価の試練となる。この一戦は、11月のインターナショナルブレイク前にグループの行方を左右する重要な試合となる。

UEFAネーションズリーグ リーグA
クロアチア crest
クロアチア
CRO
スペイン crest
スペイン
ESP