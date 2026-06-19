バルセロナのプレイメーカーは、チームがこの移籍について事前に知らなかったと認め、新たな国内ライバル関係が生まれたものの、親しい友人の成功を願った。

オルモは『スポルト』紙にこう語った。「僕たちは予想していなかった。彼はそのことを胸に秘めていたんだ。もしそれが彼の望みだったのなら、僕は彼のために喜んでいる。彼は僕の友人だからね。これからはリーグ戦で彼も苦しむことになるだろうし、僕たちもそうなるだろう。例えば、ラミンとの対戦では、彼は苦戦を強いられることになるだろうね。」