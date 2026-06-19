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ダニ・オルモは、バルセロナ下部組織出身の選手がレアル・マドリードへ移籍したのを受け、マルク・ククレラに「ラミン・ヤマルと対戦したら苦しむぞ」と警告した。
モウリーニョが大型補強を成立させた
マドリードはチェルシーからこの左サイドバックを、移籍金5500万ユーロ＋追加報酬で迅速に獲得した。ジョゼ・モウリーニョ新監督の下での初補強となり、タイトルlessシーズンが続いたチームを刷新している。このニュースは多くの人を驚かせ、オルモもその一人。彼はユース時代、ククレラとピッチを共にしたが、ククレラは後にバルセロナを離れている。
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オルモは国内での苦難を予測している
バルセロナのプレイメーカーは、チームがこの移籍について事前に知らなかったと認め、新たな国内ライバル関係が生まれたものの、親しい友人の成功を願った。
オルモは『スポルト』紙にこう語った。「僕たちは予想していなかった。彼はそのことを胸に秘めていたんだ。もしそれが彼の望みだったのなら、僕は彼のために喜んでいる。彼は僕の友人だからね。これからはリーグ戦で彼も苦しむことになるだろうし、僕たちもそうなるだろう。例えば、ラミンとの対戦では、彼は苦戦を強いられることになるだろうね。」
ジャイアンツが大規模な資金投入に乗り出す
不振の「ロス・ブランコス」は、ベルナルド・シルバとイブラヒマ・コナテを獲得し、巻き返しを図る。バルセロナもアンソニー・ゴードンをプレミアから迎え、ジュリアン・アルバレスの獲得も進める。
オルモは「2年間勝てていないチームが補強するのは当然だ。彼らは世界クラスだが、我々は心配していない。ゴードンという優れた選手を獲得でき満足している」と語った。
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「クラシコ」のライバル対決が脚光を浴びる
ククレラは現在、代表活動に集中し、バルセロナの若手ヤマルと共にスペイン代表として2026年ワールドカップを戦っている。大会終了後、彼はマドリードへ移動し、モウリーニョの戦術に順応する。ベルナベウの大きなプレッシャーを受け止めつつ、代表仲間との国内での競争も乗り越えることが、新戦力ククレラにとって最大の試練となる。