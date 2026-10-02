ピッチ上での目標とは別に、オルモはこの地域と深い慈善的なつながりを静かに保ち続けてきた。バラは、このMFが長年にわたってクロアチアの都市ブコバルを資金面で支援してきたことを明かした。

「ダニ・オルモはザグレブとクロアチアに非常に強い愛着を持っている。これから人々が知らないことを話すが、スペインのメディアもこれを報じるはずなので、ダニが私を恨まないことを願っている」とバラは切り出した。「彼はディナモを去って以来、毎年の総年俸の2パーセントをブコバルに寄付している。

「彼は非常に多くの金を稼いでいるので、その額はかなり大きい。これはRBライプツィヒにいた時から、そして今のバルセロナでも続いている。彼は公には語らないが、それに値する人物なので私はあえて話したい」

ともに歩んできた道のりを振り返りながら、バラは通常のフットボールビジネスを超えた関係性を強調した。「ダニとの関係は、単なる仕事ではない。金銭面で言えば、私がもっとうまくやれた仕事もあったかもしれない。しかし、最初から彼とともに経験した感情に比べれば、そんなものは何でもない」と続けた。「彼をザグレブに来るよう説得した時からだ。私は彼に、ここは美しく安全な街で、クラブがあり、そして彼を支えてくれる男、当時のズドラヴコ・マミッチがいると伝えた」



