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ダニ・オルモの引退プランが明らかに。バルセロナのスターはキャリアの最後を former club への衝撃復帰で飾り、指導者の道を歩み始めることを目指している
代理人が今後の計画を明かす
バイエルン・ミュンヘン移籍の憶測が続く中でも、バルセロナのMFは引き続きカタルーニャでの生活に完全に専念している。しかし、長期的なキャリアプランは明確にバルカン半島へと向いている。
スペイン代表選手の代理人を務めるアンディ・バラ氏は、依頼人が最終的な行き先としてディナモ・ザグレブを考えていることを明かした。オルモはキャリア初期にクロアチアで重要な時期を過ごしており、その際に築かれた強い結び付きが、今もピッチ外での将来像を左右しているという。
この代理人は、28歳の同選手がスタディオン・マクシミールで現役を終える意向を持つだけでなく、将来的に監督業へ転身する際の理想的な出発点としても同クラブを見ていると認めた。
- AFP
「彼はディナモでキャリアを終えたいと望んでいる」
『Inkubator』のポッドキャストで語ったバラは、自身の顧客が古巣に対して深く根差した愛情を抱いていることを詳しく明かした。また、このプレーメーカーのスペインでの日常には、今なおザグレブ時代を思い起こさせるものが数多くあると述べた。
「彼はディナモでキャリアを終えたいと考えており、監督としてもそれが実現することを望んでいる。指導者としてのキャリアもディナモで始めたいと思っている」とバラは語った。「ダニは今でも、バルセロナにいながら自宅で背番号7と自分の名前が入ったディナモのシャツを着て歩き回っている」
代理人は、オルモの評判はクロアチアのクラブと切っても切れない関係にあると強調した。「ほかの選手たちも彼に近づいてきて、皆その話を知っている。オルモと聞いて最初に思い浮かぶのはディナモだ。本来そうであるべき人たちよりも、彼の方がはるかにディナモと強く結びついている」と付け加えた。
ヴコヴァルへの秘密の寄付
ピッチ上での目標とは別に、オルモはこの地域と深い慈善的なつながりを静かに保ち続けてきた。バラは、このMFが長年にわたってクロアチアの都市ブコバルを資金面で支援してきたことを明かした。
「ダニ・オルモはザグレブとクロアチアに非常に強い愛着を持っている。これから人々が知らないことを話すが、スペインのメディアもこれを報じるはずなので、ダニが私を恨まないことを願っている」とバラは切り出した。「彼はディナモを去って以来、毎年の総年俸の2パーセントをブコバルに寄付している。
「彼は非常に多くの金を稼いでいるので、その額はかなり大きい。これはRBライプツィヒにいた時から、そして今のバルセロナでも続いている。彼は公には語らないが、それに値する人物なので私はあえて話したい」
ともに歩んできた道のりを振り返りながら、バラは通常のフットボールビジネスを超えた関係性を強調した。「ダニとの関係は、単なる仕事ではない。金銭面で言えば、私がもっとうまくやれた仕事もあったかもしれない。しかし、最初から彼とともに経験した感情に比べれば、そんなものは何でもない」と続けた。「彼をザグレブに来るよう説得した時からだ。私は彼に、ここは美しく安全な街で、クラブがあり、そして彼を支えてくれる男、当時のズドラヴコ・マミッチがいると伝えた」
- Getty Images Sport
焦点は引き続きバルセロナにある
先発出場機会の確保を巡る状況からブンデスリーガ移籍のうわさは依然として続いているが、オルモにとって当面の最優先事項はバルセロナの先発メンバー内で自身の地位を固めることにある。バイエルン・ミュンヘンから正式な接触はないため、このMFはスペインでの今季を戦い抜き、ブラウグラナ首脳陣に自らの不可欠な価値を証明しなければならない。
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