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翻訳者：
ダニ・オルモがレアル・マドリーとPSGに警告。バルセロナのスターがレアル・ベティス戦の大勝で無得点に終止符
バルセロナ、ラ・リーガで止まらぬ快進撃
ハンジ・フリック率いるバルセロナは土曜の夜も勢いを緩めず、エスタディオ・ラ・カルトゥハでレアル・ベティスを圧倒した。決定力を発揮して5-2で勝利し、リーグ戦9連勝を達成。今季のスペインで倒すべきチームとしての地位をさらに確かなものにした。5人の選手がそれぞれゴールを挙げる充実した試合内容は、現在のバルセロナのコーチングスタッフが生かせる戦術的な柔軟性と攻撃陣の層の厚さを示していた。
得点者の一人がオルモだ。待望のゴールを決め、得点から遠ざかっていたもどかしい時期に終止符を打った。加入以来、フリックのチームで重要な役割を担ってきたMFだが、高いパフォーマンスを見せながらも、ここ数週間はゴールがなかった。ベティス戦での一撃は、その決定力を改めて示すタイムリーなものとなった。
この勝利でバルセロナは首位での十分なリードを維持。厳しい連戦を前に、士気を高めるには申し分のない結果となった。
- AFP
オルモ、ゴールから遠ざかっていた時期に終止符を打ったことを振り返る
試合終了後にメディアの取材に応じた元RBライプツィヒのオルモは、自身の個人成績の重要性を強調しなかった。
「ゴールやアシストを続けられて、とてもうれしい。チームに貢献し続けられるのもうれしい。しばらく得点できていなかったが、私には気にならなかった」とオルモはクラブ公式サイトに語った。「ただチームに勝ってほしかったし、実際に勝てていた。うれしいのは、チームが勝ち、勝ち点3を獲得したからだ」
PSGとレアル・マドリーを相手に迎える大きな試練
オルモが再びゴールを挙げたタイミングは、バルセロナにとって絶好だった。チームは今、シーズンの行方を左右する一週間に目を向けている。バルセロナは火曜日にチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンとの重要な一戦に臨み、次の日曜日には宿敵レアル・マドリーを迎えて、今季の国内リーグで初となるエル・クラシコを戦う。この２試合は、バルセロナが今季の主要タイトルを本気で狙えるチームかどうかを見極める最大の試金石となる。
オルモは強豪相手に自らの力を試す機会を心待ちにしており、チーム全体もこれからの挑戦に胸を躍らせているという。「チームのために最善を尽くそうとしている。僕たちは皆、これからの一週間を楽しみにしているし、準備もできている。チャンピオンズリーグの前回王者、そして最大のライバルと対戦する。モチベーションは高い」と、このMFは付け加えた。
- Getty Images Sport
フリック、勢いの維持を目指す
バルセロナはすぐに欧州での戦いへ意識を切り替えなければならない。火曜日には、欧州王者PSGをカタルーニャに迎える。この重要なチャンピオンズリーグの一戦から、次の日曜日に行われる大一番のエル・クラシコまで、チームに与えられる回復時間はわずかだ。
レアル・マドリーが宿敵バルセロナのホームに乗り込むリーグ戦は、ラ・リーガ序盤の優勝争いを大きく左右する可能性がある。リーグ戦で獲得可能な勝ち点をすべて手にし、戦術面でまとまりを見せ、オルモも復調。バルセロナは最大の試練が迫るなか、調子を上げている。
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