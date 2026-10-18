ハンジ・フリック率いるバルセロナは土曜の夜も勢いを緩めず、エスタディオ・ラ・カルトゥハでレアル・ベティスを圧倒した。決定力を発揮して5-2で勝利し、リーグ戦9連勝を達成。今季のスペインで倒すべきチームとしての地位をさらに確かなものにした。5人の選手がそれぞれゴールを挙げる充実した試合内容は、現在のバルセロナのコーチングスタッフが生かせる戦術的な柔軟性と攻撃陣の層の厚さを示していた。

得点者の一人がオルモだ。待望のゴールを決め、得点から遠ざかっていたもどかしい時期に終止符を打った。加入以来、フリックのチームで重要な役割を担ってきたMFだが、高いパフォーマンスを見せながらも、ここ数週間はゴールがなかった。ベティス戦での一撃は、その決定力を改めて示すタイムリーなものとなった。

この勝利でバルセロナは首位での十分なリードを維持。厳しい連戦を前に、士気を高めるには申し分のない結果となった。



