サッカー界を引退し、自身が関与した司法手続きの一環として14カ月を刑務所で過ごしたダニエウ・アウベスは、福音派の説教者になった。『Olè』が伝えているように、本人がSNSを通じて発表した通り、今後数日中にアルゼンチンを訪れる予定だ。滞在する都市は2つ。まずはフォルモサを訪れ、預言者会議「El Impacto de su Gloria」に参加する。予定されているのは2回の集会で、10月14日木曜日の20時と、15日金曜日の13時。いずれもAvenida Ana Esther de Canepa 1225で行われる。アウベスとともに、ラモン・レイバ、ヘスス・トリニダード、トミー・アブドンも出席する。





その後、アウベスはサルタへ移動し、Estilo de Vida財団の招待で、10月19日月曜日と20日火曜日にデルミ・スタジアムに登場する。1日に2つの活動が予定されており、9時からは選手や指導者を対象としたスポーツ集会、20時30分からは一般公開のイベントが行われる。





「神の王国は、あなたたちの石の心を変え、肉の心を与えるためにあなたたちのもとへ近づいている」と、アウベスはInstagramに記し、マタイによる福音書に着想を得た長文の宗教的メッセージを投稿に添えた。ブラジル人のアウベスは、国際的にその公的イメージを変えつつあるこの新たな宗教的活動に、ますます深く関わっている。