ダニ・アウベスの人生は、ますます小説のように、あるいは言うなら「映画のように」なっている。1983年生まれで、バルセロナやユヴェントス、そしてブラジル代表でプレーした元サイドバック。まずは輝かしい選手キャリアがあり、その後に彼を収監へと導いた事件が起き、さらに最終的に無罪となり、そして最後には福音派の説教師としての新たな人生を歩んでいる。
ダニ・アウベスの映画のような人生。数々の栄光、収監、無罪判決、パートナーたち、そして子どもたちを経て、いまは伝道師として世界を巡っている。
福音派の説教師：次の目的地はアルゼンチン
サッカー界を引退し、自身が関与した司法手続きの一環として14カ月を刑務所で過ごしたダニエウ・アウベスは、福音派の説教者になった。『Olè』が伝えているように、本人がSNSを通じて発表した通り、今後数日中にアルゼンチンを訪れる予定だ。滞在する都市は2つ。まずはフォルモサを訪れ、預言者会議「El Impacto de su Gloria」に参加する。予定されているのは2回の集会で、10月14日木曜日の20時と、15日金曜日の13時。いずれもAvenida Ana Esther de Canepa 1225で行われる。アウベスとともに、ラモン・レイバ、ヘスス・トリニダード、トミー・アブドンも出席する。
その後、アウベスはサルタへ移動し、Estilo de Vida財団の招待で、10月19日月曜日と20日火曜日にデルミ・スタジアムに登場する。1日に2つの活動が予定されており、9時からは選手や指導者を対象としたスポーツ集会、20時30分からは一般公開のイベントが行われる。
「神の王国は、あなたたちの石の心を変え、肉の心を与えるためにあなたたちのもとへ近づいている」と、アウベスはInstagramに記し、マタイによる福音書に着想を得た長文の宗教的メッセージを投稿に添えた。ブラジル人のアウベスは、国際的にその公的イメージを変えつつあるこの新たな宗教的活動に、ますます深く関わっている。
ダニ・アウベスのケース
アルベスが2023年1月20日に逮捕されたことを振り返っておこう。23歳の女性による告訴を受け、証言のために出頭した後のことで、その女性は2022年12月31日の夜、バルセロナのナイトクラブで自身が性的暴行を受けたと訴えていた。2024年2月には、懲役4年6カ月の判決を受けていた。14カ月の勾留を経て、同年3月25日に釈放され、100万ユーロの保釈金を支払った。
2025年3月28日、カタルーニャ州高等裁判所（TSJC）は最終的に無罪を言い渡した。これにより、以前の有罪判決は取り消された。裁判官は、告訴した女性の証言には矛盾があり、有罪判決を維持するのに十分な証拠はないと判断した。アルベスは一貫して容疑を否定してきた。
信仰と家族
釈放後、この元サッカー選手は福音派の説教者の道を歩み始めた。「神を信じなければならない。私はその証拠だ。私は神と契約を結んだ」と過去に語っていたと、Oléが伝えている。
昨年11月には3度目の父親となった。2017年に結婚したスペイン人モデルのジョアナ・サンスとの間に、名前が公表されていない男児を授かった。ほかの2人の子ども、ダニエル・ジュニオールとビクトリアは、前妻ディノラ・サンタナとの結婚生活で生まれている。
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