マーフィーは、BBCでコートジボワール対ノルウェーの32強戦を共同実況中に、愛犬に言及して話題を呼んだ。

後半、オスカー・ボブがアレクサンダー・ソルロートに代わって途中出場。ノルウェーが1－0でリードする中、ボブがすぐボールを受けると、メイン解説のスティーブ・バワーは「これがボブの初プレーだ」と伝えた。プレーが10秒ほど止まった際、マーフィーは「昔、『ボブ』という猫を飼っていた」と語った。 水分補給で試合が止まったこの瞬間、彼はそう語った。