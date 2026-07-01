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Danny MurphyGetty
Moataz Elgammal

翻訳者：

ダニー・マーフィーの迷子になった猫が話題を呼んでいる。元イングランド代表でリヴァプール所属のスター選手が、ワールドカップの実況中に奇妙なエピソードを語ったからだ。

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ノルウェー
D. Murphy
コートジボワール 対 ノルウェー
コートジボワール

ダニー・マーフィーは、BBCのワールドカップ中継で愛猫「ボブ」が行方不明になったと突然語り、視聴者を驚かせた。コートジボワール対ノルウェー戦の後半に明かされたこのエピソードは、SNSで賛否を呼び、コメディキャラクターのアラン・パートリッジに例えられた。

  • ワールドカップの実況で起きた奇妙な場面

    マーフィーは、BBCでコートジボワール対ノルウェーの32強戦を共同実況中に、愛犬に言及して話題を呼んだ。

    後半、オスカー・ボブがアレクサンダー・ソルロートに代わって途中出場。ノルウェーが1－0でリードする中、ボブがすぐボールを受けると、メイン解説のスティーブ・バワーは「これがボブの初プレーだ」と伝えた。プレーが10秒ほど止まった際、マーフィーは「昔、『ボブ』という猫を飼っていた」と語った。 水分補給で試合が止まったこの瞬間、彼はそう語った。

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  • 猫「ボブ」の運命

    バウアーは猫の話にはあまり興味を示さず、「試合は悪くないよ」と返した。マーフィーは続けて、ペットがロイヤル・メールのバンの荷台に飛び乗り、行方不明になったと明かした。 短い沈黙のあと、彼は「本当に悲しいね。まあ、とにかく」と笑いながら言った。バウアーは話題を戻し、「残り18分、コートジボワールはゴールが必要だ」と解説した。

    しかしその1分後、アマド・ディアロが同点弾。さらに試合終了4分前、エルリング・ハーランドが勝ち越し弾をマークし、ノルウェーが勝利した。


  • 視聴者が名場面の解説に反応

    この奇妙な逸話はソーシャルメディアで賛否を呼んだ。『フットボール・ランブル』は「伝説的な実況」と絶賛。ファンも「ダニー・マーフィー史上最高。まさにパートリッジ」と笑った。

    別の視聴者は「ダニー・マーフィーがこの話を始めた時の［バウアー］の表情が最高だ」と付け加え、さらに「今大会最高の解説だ。ダニー・マーフィー、拍手を送ろう」との声もあった。

    一方で試合そのものへの注目が足りないとの不満も。「実に興味深い分析だね」皮肉るファンや、「ダニー・マーフィーが本物の解説者なのか？」と疑問を呈する視聴者もいた。

    話自体が荒唐無稽だとする声も上がり、あるユーザーは冗談交じりに「親が『農場へ行く』と言ったのと同じ類いでは？ トゥルー・クライム・ポッドキャストで取り上げるべきだ。ボブに正義を」と投稿した。

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    放送局の将来はどうなるのか？

    終盤のゴールでノルウェーがベスト16進出を決め、次はブラジルと対戦する。

    大会が進むにつれ、マーフィーとバウアーはメディア活動を続ける見込みで、ファンは今後も予想外の動物エピソードが紹介されるか注目している。

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