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ダニー・ダイアーに朗報！ジャロッド・ボーウェンは「キャリア最悪の決断」とされる移籍で、妻ダニとウェストハム狂の義父を喜ばせそうだ。
ハマーズはプレミアリーグの残留争いに巻き込まれている
ヌノ監督率いるチームはプレミアリーグ残留をかけ死闘を続けている。状況は急変する。再び降格圏の3チーム内に落ち込み、チャンピオンシップの落とし穴が迫る。
ロンドンのライバル、トッテナムは1ポイント上回るのみ。残り3試合で最大9ポイントを獲得できる。降格を避け、チームが水面上に残るには数勝が必要だ。
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降格すれば、優秀な人材が大量に流出するだろう。
2部でのプレーは想像したくない。降格すれば主力選手は次々とチームを去るだろう。デビューシーズンを好パフォーマンスで終えたマテウス・フェルナンデスは、次の移籍市場で多くのクラブからオファーを受けるはずだ。
もしチームが大幅に後退すれば、他の主力選手とともにボウエンも去就を考えるのだろうか。
彼はキャプテンであり、2030年まで契約が残っている。29歳という年齢を考えると、今が移籍の最後のチャンスかもしれない。だが、家族とイーストエンドで落ち着いているため、簡単には動かないだろう。
ボーエンはウェストハムに残留し、ダイアー一家を満足させられるか？
ダニは地元に残りたいと公言している。一方、ウェストハムの熱狂的ファンであるダニーは、2023年のカンファレンスリーグ制覇の立役者が他チームのユニフォームを着る姿を想像できない。
こうした状況から、ボーウェンはチームに必要とされる限り残留する運命にあるのか。この質問に対し、ウェストハムのアカデミー出身ジョンソンは、BetMGMとの提携インタビューでGOALにこう語った。「そう思うよ。 これまでもビッグクラブとの噂はあったが移籍は実現せず、本人が望まなかったかクラブが留め置いたかだろう。だから彼は残ってクラブのレジェンドになるチャンスがあると思う。
ウェストハムは大きな家族のようなもので、それは素晴らしいことです。キャリア最悪の2、3年を他所で過ごすためにそこを離れ、その絆を失うくらいなら、私なら残留を選びます」
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ボーウェンの記録：ウェストハムでの得点と出場試合数
ボーエンは2020年1月、ハル・シティから2200万ポンド（3000万ドル）でウェストハムに移籍。以来、得点とアシストでチームを支え、公式戦277試合で84得点を記録している。
2024年夏、元『ラブ・アイランド』出演者のダニとの婚約を発表した直後にキャプテンに就任。降格危機にあるチームを率い、残留争いの終盤で前線からチームを牽引する。