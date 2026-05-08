ダニは地元に残りたいと公言している。一方、ウェストハムの熱狂的ファンであるダニーは、2023年のカンファレンスリーグ制覇の立役者が他チームのユニフォームを着る姿を想像できない。

こうした状況から、ボーウェンはチームに必要とされる限り残留する運命にあるのか。この質問に対し、ウェストハムのアカデミー出身ジョンソンは、BetMGMとの提携インタビューでGOALにこう語った。「そう思うよ。 これまでもビッグクラブとの噂はあったが移籍は実現せず、本人が望まなかったかクラブが留め置いたかだろう。だから彼は残ってクラブのレジェンドになるチャンスがあると思う。

ウェストハムは大きな家族のようなもので、それは素晴らしいことです。キャリア最悪の2、3年を他所で過ごすためにそこを離れ、その絆を失うくらいなら、私なら残留を選びます」