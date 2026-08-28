ブライトンから今夏加入したウェルベックは、シャビ・アロンソ率いる若い前線に貴重なリーダーシップと層の厚みをもたらす。ウェスト・ロンドンへの移籍を決断した理由について、このベテランFWは次のように付け加えた。「とてもいい気分だ。こういうクラブでプレーできるのは光栄だし、こうした機会が巡ってくれば断るのは本当に難しい。このプロジェクトに本当にワクワクしているし、毎日のトレーニングで全力を尽くしたいと思っている。試合日にもベストを尽くすつもりだ」