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ダニー・ウェルベック、ルートン・タウン戦のカラバオカップ勝利で輝いたベテランFWのチェルシーデビューを「特別」と称賛
ベテランがデビュー戦で得点
チェルシーはスタンフォード・ブリッジで、ウェルベックの冷静なフィニッシュとルートンDFハキーム・オドフィンのオウンゴールによって勝利を収めた。35歳のウェルベックは、開幕週のフラム戦で出場機会のない控え選手にとどまった後、初の公式戦出場でさっそく強い印象を残した。コール・パーマーも主なチャンスメイカーとして輝きを放ち、試合最多の5チャンスを創出。さらに、この試合を通じて最も多くのシュートを記録した。
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ウェルベック、夢のようなスタートをかみしめる
元イングランド代表の同選手は、コンパクトな守備ブロックを崩すうえで辛抱強く戦ったことが、自身の初ゴールを生む決定的な要因になったと強調した。デビュー弾を振り返り、ウェルベックは『Sky Sports』に対して次のように語った。「デビュー戦で得点できて本当に特別な気持ちだし、何より次のラウンドに進めたことが大きい。引いて守る相手と対戦して崩すのはいつも簡単ではないが、僕たちは辛抱強く戦い、クロスを入れなければならなかった。そして、そのうちの1本に合わせることができて、最初のゴールを決められてとてもうれしかった」
経験豊富なFWが挑戦を受け入れる
ブライトンから今夏加入したウェルベックは、シャビ・アロンソ率いる若い前線に貴重なリーダーシップと層の厚みをもたらす。ウェスト・ロンドンへの移籍を決断した理由について、このベテランFWは次のように付け加えた。「とてもいい気分だ。こういうクラブでプレーできるのは光栄だし、こうした機会が巡ってくれば断るのは本当に難しい。このプロジェクトに本当にワクワクしているし、毎日のトレーニングで全力を尽くしたいと思っている。試合日にもベストを尽くすつもりだ」
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リーズのカップ戦が迫る
チェルシーはカラバオカップ3回戦進出を決め、同じプレミアリーグ勢のリーズ・ユナイテッドとの難しい一戦に臨むことになった。アロンソの視線はここから再びリーグ戦へ向かい、チェルシーは今週末、ウェルベックの古巣であるブライトンをホームに迎える。このFWの即効性あるインパクトは、次のインターナショナルブレークを前に過密な国内日程を戦うチェルシーにとって、重要な攻撃オプションをもたらしている。
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