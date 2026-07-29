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ダニー・ウェルベック、ブライトンからの驚きの移籍成立へ チェルシーのメディカルチェックを受診へ
アロンソ、スタンフォード・ブリッジでベテランのリーダーシップを求める
チェルシーが近年続けてきた若手有望株の獲得方針から大きく転換する形で、同クラブは現在、35歳のウェルベック獲得に向けた取引の最終段階に入っている。『BBC』によると、元マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルのストライカーは、クラブと2年契約を結ぶ準備を進める中で、ウェスト・ロンドンでメディカルチェックを受ける許可を与えられている。
このベテランFWは来週、プレシーズンツアーのため香港で新たなチームメートに合流する見通しだ。前季のプレミアリーグを10位という低調な成績で終えたことを受け、今回の補強はクラブの戦略に明確な修正が加えられたことを示している。
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ブライトンで懐疑論者たちを見返す
30代半ばのストライカー獲得の妥当性を疑問視する向きもあるかもしれないが、ウェルベックの直近のパフォーマンスは、今なお最高レベルで十分に貢献できることを示している。イングランド代表のウェルベックは直近シーズンで見事な活躍を見せ、ブライトンのリーグ戦38試合中37試合に出場。13得点でクラブ内得点王となった。
ウェルベックは現在、プレミアリーグでのブライトン最多得点記録を保持しており、トップリーグ176試合で46得点を記録している。そのコンディションの良さと信頼性は、クラブの発展をプロジェクト段階から脱却させようとするアロンソが前線に求めるものと一致している。
チェルシーの若手育成に終焉か？
ウェルベックの加入により、現在6人のシニアストライカーを抱えるチェルシーの攻撃陣で、大幅な整理が行われるのは避けられない情勢だ。クラブ首脳陣は現在、これまで長期的な構想の一部と見なされてきた複数の選手に対するオファーにも耳を傾ける構えを見せている。退団の可能性に直面している選手には、ニコラス・ジャクソン、リアム・デラップ、マルク・ギウが含まれる。
今夏、姉妹クラブのストラスブールから加入したエマニュエル・エメガについては、引き続きトップチームの陣容に残る候補とされているが、焦点は明らかによりバランスの取れたスカッド編成へと移りつつある。クラブ内部の話し合いでは、若手偏重へのこだわりが、タイトル争いに加われなかった主因だったことが強調されている。
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経験重視への決定的なシフト
チェルシーの今夏の再建は、勢いが衰える気配を見せていない。ウェルベックに加え、チェルシーは同じくベテランのジョーダン・ヘンダーソンにも関心を示していると報じられており、アロンソ監督のスカッド再編を進めている。チェルシーはすでにモーガン・ロジャーズとマルコ・パレストラを補強しており、移籍市場が閉まるまでにさらなる補強が見込まれている。
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