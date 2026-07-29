ウェルベックの加入により、現在6人のシニアストライカーを抱えるチェルシーの攻撃陣で、大幅な整理が行われるのは避けられない情勢だ。クラブ首脳陣は現在、これまで長期的な構想の一部と見なされてきた複数の選手に対するオファーにも耳を傾ける構えを見せている。退団の可能性に直面している選手には、ニコラス・ジャクソン、リアム・デラップ、マルク・ギウが含まれる。

今夏、姉妹クラブのストラスブールから加入したエマニュエル・エメガについては、引き続きトップチームの陣容に残る候補とされているが、焦点は明らかによりバランスの取れたスカッド編成へと移りつつある。クラブ内部の話し合いでは、若手偏重へのこだわりが、タイトル争いに加われなかった主因だったことが強調されている。