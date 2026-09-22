ユヴェントスの元DFで元主将のダニーロが、GNTの番組Papo de Segundaで次のように語った。「私たちはしばしば、幸せが存在する場所、あるいは幸せが宿る生き方があるという素晴らしい考えに身を委ねてしまう。だが、そうではない。人生そのもの、生きるという経験は、さまざまなニュアンスが織り重なったものであり、瞬間や感覚、経験が絶えず入れ替わっていくものだ。いわゆるプラトー効果と呼ばれるものについても考える。『よし、ある地点にたどり着けば、そこに到達した時に自分の人生はついに……』と私たちが考えてしまう、あの思い込みのことだ。それこそが最大の幻想であり、大きな嘘なんだ」
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翻訳者：
ダニーロ、苦い思いを吐露「ユヴェントスでキャリアを終えたかった」
ダニーロは、TuttoJuve.comが伝えた内容として、次のように続けた。「正直に言って、自分のキャリアを築き、ヨーロッパでプレーしながらそれを終え、その後は自分が思い描いていた通りユベントスで締めくくるつもりだと思っていた。ところが突然、内部の事情によって、自分はもはや以前と同じようには見なされず、同じ評価も得られず、もはやプロジェクトの構想に入っていなかったという状況に置かれていた。そして『くそっ、これからどうなるんだ？ 自分の計画はどうなる？』と思った。でも、その計画を最後まで決めていたのは自分ではなかった。だからこそ、僕たちが身につけなければならない力はそこにある。人生の不確実さとともに踊ること、起こることに適応すること、そして同時に、自分たちの唯一無二の個性に忠実であり続けることを学ぶんだ」
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