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Moataz Elgammal

翻訳者：

ダニエル・レヴィ氏は「毎日祈っている」と語り、元会長はプレミアリーグの降格争いに「極めて失望している」

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トッテナム・ホットスパー元会長のダニエル・レヴィ氏は、クラブのプレミアリーグ残留争いについて深い悲しみを表明した。CBE勲章授与後の会見では、降格圏すぐ上の位置にある現状に虚無感を覚えていると明かした。チームの急激な低迷に衝撃を受けているものの、残り2試合で勝ち星を挙げ、悲惨な結末を回避できると期待している。

  • レヴィ、トッテナムの低迷に衝撃

    レヴィ氏はスカイ・スポーツのインタビューで、クラブの現状に驚いていると明かした。25年近く率いた後9月に退任した同氏は、降格争いになるとは想像もしていなかったという。降格の兆候があったかと問われると、「絶対にない」と語った。 2019年に10億ポンドを投じてトッテナム・ホットスパー・スタジアムを建設していた当時、降格は一度も考えなかった」と語った。クラブは現在17位で、先日リーズ戦で勝ち点を逃している。

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    王族との対談：生存への希望について

    チームの厳しい現状でも、元会長はわずかな希望を失っていない。リーグの行方を聞かれ、「虚しさはあるが、残留できると楽観視している」と語った。

    水曜日の就任式では、アストン・ヴィラの熱烈なサポーターとして知られるチャールズ皇太子ともこの状況について話し合った。彼はそのやり取りをこう振り返った。「数週間前にアストン・ヴィラに勝てたことに感謝した。皇太子は残りの試合での幸運を祈り、トッテナムがプレミアリーグに残留できるよう願ってくれた」

  • 長く複雑な遺産についての考察

    在任中、レヴィは成果を上げながらも批判を受けた。2018-19シーズンはCL準優勝、2016-17シーズンはPL準優勝。2025年5月にはオウンゴールでマンチェスター・ユナイテッドを破り、EL制覇で数十年来のタイトルを獲得した。

    国内での課題を認めつつ、レヴィは「私が望んでいたのはプレミアリーグやチャンピオンズリーグでの優勝だった。言うは易く行うは難しだ」と語った。さらに「トッテナムのファンは、クラブが地域社会にこれほど素晴らしい貢献をしてきたことを誇りに思うべきだ」と付け加えた。

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    トッテナムの将来を左右する重要な一戦

    バーンリーとウルブズが降格し、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは勝ち点38で17位。18位ウェストハムとは2ポイント差だ。残留するには、トッテナムはアウェイでチェルシー、ホームでエバートンという難敵を破る必要がある。一方、ウェストハムはニューカッスルとリーズと対戦する。

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