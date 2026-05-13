ダニエル・レヴィ氏は「毎日祈っている」と語り、元会長はプレミアリーグの降格争いに「極めて失望している」

チームの厳しい現状でも、元会長はわずかな希望を失っていない。リーグの行方を聞かれ、「虚しさはあるが、残留できると楽観視している」と語った。

水曜日の就任式では、アストン・ヴィラの熱烈なサポーターとして知られるチャールズ皇太子ともこの状況について話し合った。彼はそのやり取りをこう振り返った。「数週間前にアストン・ヴィラに勝てたことに感謝した。皇太子は残りの試合での幸運を祈り、トッテナムがプレミアリーグに残留できるよう願ってくれた」