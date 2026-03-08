Getty Images
翻訳者：
ダニエル・レヴィとジョー・ルイスがトッテナムの選手選考に「干渉」した疑いで告発される 元スパーズ監督が衝撃的な主張
マンチェスター・ユナイテッド戦を前にした余計なお世話
レッドナップは2010年のマンチェスター・ユナイテッド戦前の具体的な出来事を回想した。タイムズ紙のインタビューで彼はこう語った。「スタンステッド空港へ向かう途中、マンチェスター行きの飛行機に乗ろうとしていたんだ。そこにダニエルから電話がかかってきてね。『ハリー、ダニエルだ』『やあ、ダニエル』と応えると... 『明日のトップは誰を起用する？』と彼は聞く。『ロビー・キーンだ』と答えると、『ロビー・キーン？』と聞き返す。『ああ、ロビー・キーンだ』と言うと、今度は『ラファエル・ファン・デル・ファールトと、彼が誰とプレーしたいか話し合ってみたらどうだ？』と言うんだ。
」私は言った。「ラファエル・ファン・デル・ファールトと何の関係があるんだ、ダニエル？チームを選ぶのは俺であって、ラファエル・ファン・デル・ファールトじゃない。」彼は言った。「まあ、ラファの意見がどうなのか見てみるのも面白いと思ったんだ、わかるだろ。」「いや、そうでもないな」と私は言った。「ロビー・キーンがプレーするんだ。」
- AFP
スパーズオーナー、キーンを巡る最後通告
干渉はレヴィだけでは終わらなかったと報じられており、レッドナップは当時トッテナムを所有していたジョー・ルイスから直接電話を受けたと主張している。彼は続けた：「［ジョー］は『お前のフォワードラインは気に入ったよ、［アーロン］レノン、ファン・デル・ファールト、［ロマン］パブリュチェンコ。あのロビー・キーンは役立たずだ』と言ったんだ」
ベテラン監督は億万長者のオーナーの要求に屈しなかった。「『それは君の意見だ、ジョー』と私は言った。すると彼は『ラファエル・ファン・デル・ファールトに誰とプレーしたいか聞いてみたらどうだ？』と言う。私は『ラファエル・ファン・デル・ファールトと何の関係がある？チームを選ぶのはファン・デル・ファールトじゃない、俺だ』と返した。ジョーが次に私に言ったことを伝えよう。 『ロビー・キーンが明日出たら、テレビでさえ見ない』と。『その選択は君次第だ、ジョー』と俺が言うと、『ああ、クソったれ、そうさ』」
レッドナップの終焉の始まり
レッドナップは、キーンの起用を巡るこうした対立が最終的に自身の解任につながったと考えている。「ロビー・キーンはトッテナムで全力を尽くした。ラファ（ベニテス）とは問題がなかった。彼はトッテナムにとって素晴らしい存在だった。だがあの対話が私の終わりだったと思う」 翌シーズンのプレミアリーグでは4位で終えたが、6位だったチェルシーがミュンヘンでのチャンピオンズリーグ決勝に進出しバイエルンを破ったため、我々は翌シーズンのCL出場権を失った」と彼は付け加えた。
- Getty Images Sport
スパーズが降格圏へ転落しつつある
これらの暴露が明るみに出たタイミングは、現在のトッテナムが歴史的な危機に直面している最中だ。レッドナップは、解任されたトーマス・フランク監督と後任のイゴール・トゥドール監督の下で低迷が続いた元所属クラブが今や「降格最有力候補」だと警告している。クリスタル・パレスに3-1で無力な敗北を喫した後、北ロンドンのクラブは降格圏からわずか1ポイント上にある。
トッテナム・ホットスパー・スタジアムの現状を振り返り、レッドナップはクラブの落ちぶれぶりに衝撃を表明。「またしても惨事だ。4、5週間前まではトッテナムが降格争いに巻き込まれるとは到底思えなかった。週を追うごとに状況は悪化している」と語った。 だが今やトッテナムは真っ只中にいる。危機的状況だ。むしろ降格の最有力候補に見えるほど、事態は深刻だ」
広告