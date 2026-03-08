ダニエル・レヴィとジョー・ルイスがトッテナムの選手選考に「干渉」した疑いで告発される　元スパーズ監督が衝撃的な主張

レッドナップは2010年のマンチェスター・ユナイテッド戦前の具体的な出来事を回想した。タイムズ紙のインタビューで彼はこう語った。「スタンステッド空港へ向かう途中、マンチェスター行きの飛行機に乗ろうとしていたんだ。そこにダニエルから電話がかかってきてね。『ハリー、ダニエルだ』『やあ、ダニエル』と応えると... 『明日のトップは誰を起用する？』と彼は聞く。『ロビー・キーンだ』と答えると、『ロビー・キーン？』と聞き返す。『ああ、ロビー・キーンだ』と言うと、今度は『ラファエル・ファン・デル・ファールトと、彼が誰とプレーしたいか話し合ってみたらどうだ？』と言うんだ。

」私は言った。「ラファエル・ファン・デル・ファールトと何の関係があるんだ、ダニエル？チームを選ぶのは俺であって、ラファエル・ファン・デル・ファールトじゃない。」彼は言った。「まあ、ラファの意見がどうなのか見てみるのも面白いと思ったんだ、わかるだろ。」「いや、そうでもないな」と私は言った。「ロビー・キーンがプレーするんだ。」