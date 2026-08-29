この移籍は興味深い戦術的な伏線ともなる。ムニョスはロンドンで自らの飛躍を後押しした人物と再会することになるからだ。見込みどおりに移籍が成立すれば、再びフォレストのグラスナー監督の下でプレーすることになる。オーストリア人指揮官は、ムニョスがヘンクから加入した直後の2024年初頭にパレスへ到着し、2人は強い仕事上の信頼関係を築いた。

フォレストの補強はまだ終わっておらず、クラブ首脳陣は火曜日の移籍期限が過ぎる前に、少なくともあと1人を加える意向だ。グラスナー監督は土曜日のリヴァプール戦後、2-2で引き分けた試合のあとに、市場でさらなる動きがある可能性について率直に語った。「様子を見よう。さらにあるかもしれない。適切な選手、適切なプロフィール、そして適切な人間性を持つ選手を見つけて加えることができると、とても自信を持っている」