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ダニエル・ムニョスがノッティンガム・フォレストへ！クリスタル・パレス、ウイングバック獲得で2200万ポンドの移籍金に合意
フォレスト、コロンビア人スター獲得で合意
『The Athletic』によると、オリヴァー・グラスナー監督率いるチームは、プレミアリーグで最も安定したワイドプレーヤーの1人の獲得に向けて積極的に動いたという。両クラブ間で実りある交渉が重ねられた結果、移籍金は2200万ポンドで決着し、30歳の将来を巡るセルハースト・パークでの憶測にも終止符が打たれた。
このベテランのウイングバックは、さらに12カ月延長できるクラブ側オプション付きの3年契約にサインし、ノッティンガム・フォレストに将来を託す見通しだ。守備から攻撃への切り替え、そして攻撃面の強化を目指すフォレストにとって、この補強は重要な投資となる。
- AFP
オリヴァー・グラスナーとの再会
この移籍は興味深い戦術的な伏線ともなる。ムニョスはロンドンで自らの飛躍を後押しした人物と再会することになるからだ。見込みどおりに移籍が成立すれば、再びフォレストのグラスナー監督の下でプレーすることになる。オーストリア人指揮官は、ムニョスがヘンクから加入した直後の2024年初頭にパレスへ到着し、2人は強い仕事上の信頼関係を築いた。
フォレストの補強はまだ終わっておらず、クラブ首脳陣は火曜日の移籍期限が過ぎる前に、少なくともあと1人を加える意向だ。グラスナー監督は土曜日のリヴァプール戦後、2-2で引き分けた試合のあとに、市場でさらなる動きがある可能性について率直に語った。「様子を見よう。さらにあるかもしれない。適切な選手、適切なプロフィール、そして適切な人間性を持つ選手を見つけて加えることができると、とても自信を持っている」
統計的な影響とパレスでのレガシー
ムニョスは、特にクラブの大陸での歴史的成功に貢献したことで、ファンのお気に入りとしての地位を確立してサウスロンドンを去ることになった。コロンビア代表の同選手は昨季、全公式戦で5得点4アシストを記録する印象的なシーズンを送り、パレスがトロフィーを掲げてクラブ史上初の欧州タイトルを獲得したカンファレンスリーグでは12試合に出場した。2025年4月に新契約を結んでおり、契約はなお2年残っていたが、シティ・グラウンドでの新たなプロジェクトの魅力が決め手となった。
ムニョスはベルギーのヘンクから690万ポンドという比較的低額の移籍金で加入し、結果的に極めて有益な補強となった。公式戦通算109試合に出場しており、最後の関与は金曜日にセルハースト・パークで行われたマンチェスター・シティ戦での4-1の敗戦で、出場機会のないベンチ入りだった。
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フォレストの慌ただしい夏は続く
ムニョスへの動きは、フォレストが重要なターゲットを巡ってライバル勢を出し抜こうとする強い意志を示している。クラブはこれまで、アナン・カライリがパレスに加入する前にも関心を示しており、セルタ・ビーゴのハビ・ルエダを巡っては予備的な協議も行っていた。
ムニョスは現在、実りある夏の移籍市場におけるフォレストの6人目の新戦力となる寸前だ。これはトップチームのスカッド再編を目的とした補強の流れに加わるものでもある。すでに加入したリアム・デラップ、ウスマン・ディオマンデ、グスタボ・サ、シャヴァー・シュラーガー、スティーヴン・ベンダに続く形となる。
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