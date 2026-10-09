このドイツ人指揮官は、首都への遠征を前にした試合前記者会見でチーム情報を明かした。

報道陣に対し、ファルケ監督はまずロドンの復帰までの見通しを説明し、そのうえでジェームズがアーセナル戦に出場しないことを認めた。 「ジョーはリハビリを進めており、順調に回復している。すでにピッチで個別トレーニングは行っているが、チーム練習に戻るまではもう少しかかる。

「また、ダニエル・ジェームズはアーセナル戦を欠場する。背中の負傷で離脱している。代表活動から戻った時点で、ほぼその背中の負傷を抱えており、そのためこの試合には出場できない」