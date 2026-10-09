Action Plus
翻訳者：
ダニエル・ファルケ監督、リーズ・ユナイテッドの負傷状況について明暗入り交じる最新情報 ダニエル・ジェームズはアーセナル戦欠場へ
代表活動後にウインガーが離脱
リーズは、ジェームズが代表活動中に背中を負傷したことで、攻撃の選択肢に大きな痛手を受けた。ウインガーの欠場により、ハムストリングの問題からのリハビリを続けるDFロドンも依然として戦列を離れている中、ファルケの陣容はさらに厳しくなっている。こうしたコンディション面での後退を受け、アウェーに臨むチームはプレミアリーグでの好スタートを維持するべく、先発メンバーの組み替えを迫られている。
- News Images
監督が主力メンバーの重要な欠場者について詳述
このドイツ人指揮官は、首都への遠征を前にした試合前記者会見でチーム情報を明かした。
報道陣に対し、ファルケ監督はまずロドンの復帰までの見通しを説明し、そのうえでジェームズがアーセナル戦に出場しないことを認めた。 「ジョーはリハビリを進めており、順調に回復している。すでにピッチで個別トレーニングは行っているが、チーム練習に戻るまではもう少しかかる。
「また、ダニエル・ジェームズはアーセナル戦を欠場する。背中の負傷で離脱している。代表活動から戻った時点で、ほぼその背中の負傷を抱えており、そのためこの試合には出場できない」
攻撃の2人が出場メンバー入りへ前進
前線に関しては、バホヤとウィルソンの両者が完全復帰に向けて目に見える進展を見せており、さらなる好材料となった。
足首の問題を抱えるバホヤの見通しについて、ファルケ監督は次のように説明した。「ジャン＝マテオ・バホヤも足首の捻挫から戻ってきたが、状態はかなり良く見える。今日、初めて我々と一緒にピッチに出た。今は彼の体がどう反応するかを待たなければならないが、起用できる可能性はあるようだ。少なくとも進展はあった」
その後、指揮官は筋肉系の不調から復帰したウィルソンについても最新情報を明かした。「ハリー・ウィルソンについても、筋肉の負傷後に良いニュースがある。火曜日からチーム練習に復帰している。繰り返しになるが、今は彼の体がどう反応するかを見極めなければならない。ただ、この試合に向けて起用できる可能性もある」
- AFP
無敗記録が大きな試練に直面する
無敗を維持するファルケ監督のチームには、次に大きな試練が待ち受けている。10月10日土曜日、エミレーツ・スタジアムに乗り込む準備を進めているからだ。ミケル・アルテタ監督が率いるホームチームは、開幕から5試合で4勝を挙げ、現在リーグ2位につけている。さらに、アーセナルはリーズ戦で8連勝中で、ホームでもこのヨークシャーのクラブ相手に9試合連続無敗と、圧倒的な対戦成績を誇っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。