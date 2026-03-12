Getty/Instagram
ダグラス・ルイス、アリシャ・レーマンとの別れを乗り越え、アーセナルのレジェンド、エドゥの19歳のモデル娘と交際へ
ルイスとレーマンはなぜ別れたのか？
ルイスと、レスターでイングランドのサッカー界に復帰した WSL のスター選手、レーマンは 2021 年に交際を開始しました。短期間の別れを経て、2024 年に再び交際を再開し、アストン・ヴィラを離れてイタリアの巨匠ユヴェントスに移籍するという、歴史的な「彼と彼女の移籍」を成し遂げました。
2025年5月に別れたと言われています。レーマンはユヴェントスを離れてコモ・ウィメンに移籍し、2026年1月にレスターに加入しました。ルイスもノッティンガム・フォレストへのレンタル移籍を打ち切り、永久移籍オプション付き契約でアストン・ヴィラに復帰し、ミッドランドに戻っています。
ルイス＆ドゥーダ・ガスパールがSNSでラブラブな写真とメッセージを共有
27歳の彼は、トリノでの負傷問題を経て再びピッチ上で落ち着きを取り戻したようだ。ピッチ外では新たな恋の相手も現れた。ドゥーダ・ガスパールは、父親がアーセナルの伝説的「無敗のチーム」の一員だったブラジル系で、現在はロンドン在住である。
このティーンエイジャーはインスタグラムに自身とルイスを写した写真を投稿し、「あなたは私の最大の確信」とキャプションを添えた。ルイスも自身のアカウントで同じ写真を公開し、「君を幸せにすることが私の最優先事項だ」と記している。
エドゥの退団説が浮上するフォレストで、ルイスとガスパールは英国に残留するのか？
ルイスとガスパーがいつ出会ったかは不明だが、様々な道を進む中で初めて交差した可能性もある。エドゥはアーセナルで技術ディレクター兼スポーツディレクターを務めた後、2024年にエヴァンゲロス・マリナキスとノッティンガム・フォレストに合流した。
同クラブのグローバル・フットボール責任者として、ルイスをシティ・グラウンドへ招いた移籍交渉に関与したと見られる。エドゥのノッティンガムにおける将来には深刻な疑問が投げかけられており、近い将来に同クラブの要職を離れることが予想されている。
デイリー・メール紙によれば、フォレストがエドゥを解任し彼が母国ブラジルに戻る決断をした場合、娘は「英国に残留する見込み」だという。ブラジルでは既に将来の職が用意されているとされる。
ルイスは2026年夏以降もイングランドに残留し、自国代表としてワールドカップ本大会に出場することを望んでいる。一方、アストン・ヴィラは彼を在籍させる契約を検討中だ。
ラブアイランドのスター：レーマンは今、誰と付き合っているのか？
ルイスがガスパールと新たなスタートを切る一方、元恋人であるレーマンはすでに新しい恋人を見つけている。27歳のスイス人選手は、1月にセミプロサッカー選手であり、ラブアイランドのスターであるモンテル・マッケンジーとインスタグラムで交際を公表した。
2人は一緒に楽しんだ休暇の写真を共有しており、レーマンはWSLに戻るために絵のように美しいコモ湖の環境を後にして、レスターと2年半の契約を結んだ。
