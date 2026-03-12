ダグラス・ルイス、アリシャ・レーマンとの別れを乗り越え、アーセナルのレジェンド、エドゥの19歳のモデル娘と交際へ

27歳の彼は、トリノでの負傷問題を経て再びピッチ上で落ち着きを取り戻したようだ。ピッチ外では新たな恋の相手も現れた。ドゥーダ・ガスパールは、父親がアーセナルの伝説的「無敗のチーム」の一員だったブラジル系で、現在はロンドン在住である。

このティーンエイジャーはインスタグラムに自身とルイスを写した写真を投稿し、「あなたは私の最大の確信」とキャプションを添えた。ルイスも自身のアカウントで同じ写真を公開し、「君を幸せにすることが私の最優先事項だ」と記している。

