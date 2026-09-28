クロアチアの楽観論は、プラハでのモドリッチの歴史的なパフォーマンスによってさらに高まった。モドリッチはチェコとの2-1の勝利で、41歳にして同国史上最年長得点者となった。ベテランMFの変わらぬ影響力とチームの高い技術力を後押しする形で、元クロアチア代表FWは「モドリッチは、今でもやれることを示した。私たちには信じられないほどのクオリティーがある。0-0は好きではないので、ゴールが生まれることを願っている」と付け加えた。