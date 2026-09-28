AFP
翻訳者：
ダヴォル・シュケル氏が「素晴らしい」スペインにネーションズリーグでの大胆な警告 クロアチアのレジェンドは年齢を感じさせないルカ・モドリッチの番狂わせを支持へ
伝説的ストライカーが警鐘を鳴らす
スケルが、ラモン・サンチェス・ピスフアンで行われる火曜日のUEFAネーションズリーグを前に、スペインへ明確な警告を発した。セビージャとレアル・マドリーでプレーした元FWは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームがクロアチアの闘志を見くびれば足元をすくわれる可能性があると強調。さらにスケルは、モドリッチがクロアチア代表をけん引し、アンダルシアで大番狂わせを起こすと全面的な信頼を寄せた。
- NurPhoto
元ストライカーが慢心に警鐘を鳴らす
セビージャで行われた「ミート、グリート＆テーブルフットボール」イベントで、クロアチア代表歴代最多得点者は、スペインが順当な本命であると認めつつも、油断が生じれば隙はあると強調した。ラ・ロハに対し、この一戦を軽く見ないよう警告したスーケルは、スペインメディア『MARCA』が伝えたところによれば、次のように語っている。「スペインが本命だ。だが、クロアチア人として私は勝ちたい。あなたたちには素晴らしいチーム、優れた監督、そして野心がある。願わくは少し力を抜いてほしいが、私たちはいつだって過小評価されると力を発揮する」
ベテラン司令塔が番狂わせへの期待を高める
クロアチアの楽観論は、プラハでのモドリッチの歴史的なパフォーマンスによってさらに高まった。モドリッチはチェコとの2-1の勝利で、41歳にして同国史上最年長得点者となった。ベテランMFの変わらぬ影響力とチームの高い技術力を後押しする形で、元クロアチア代表FWは「モドリッチは、今でもやれることを示した。私たちには信じられないほどのクオリティーがある。0-0は好きではないので、ゴールが生まれることを願っている」と付け加えた。
- Getty Images Sport
無敗記録が最大の試練に直面する
スペインはウェンブリーでイングランドを3-2で下したスリリングな勝利の勢いそのままに、セビージャへ乗り込む。この勝利で驚異の無敗記録は39試合に伸びた。スペインは直近3試合のクロアチア戦でいずれも勝利しているが、アウェーのクロアチアは欧州王者をグループA3首位の座から引きずり下ろすことを狙っている。そのため、まだネーションズリーグの2試合を残す中、火曜日の一戦は両陣営にとって守備面で極めて重要な試金石となる。
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