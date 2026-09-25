地元のグラウンドで過ごした日々から、インテルでの時間、そして故郷ラツィオへの帰還まで。ダビデ・フラッテージが、MySkills新シーズン初回の主役を務める。EA SPORTS FC 27とのコラボレーションで展開されるDAZNの同フォーマットは、今季で4シーズン目を迎えた。

このフォーマットは再びDAZN独占で配信され、選手たちのピッチ上での動きや視野、そして現実のピッチでもFC 27のバーチャルピッチでも際立つ役割をひも解きながら、ファンをその秘密に迫る旅へと誘う。