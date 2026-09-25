地元のグラウンドで過ごした日々から、インテルでの時間、そして故郷ラツィオへの帰還まで。ダビデ・フラッテージが、MySkills新シーズン初回の主役を務める。EA SPORTS FC 27とのコラボレーションで展開されるDAZNの同フォーマットは、今季で4シーズン目を迎えた。
このフォーマットは再びDAZN独占で配信され、選手たちのピッチ上での動きや視野、そして現実のピッチでもFC 27のバーチャルピッチでも際立つ役割をひも解きながら、ファンをその秘密に迫る旅へと誘う。
地元のグラウンドで過ごした日々から、インテルでの時間、そして故郷ラツィオへの帰還まで。ダビデ・フラッテージが、MySkills新シーズン初回の主役を務める。EA SPORTS FC 27とのコラボレーションで展開されるDAZNの同フォーマットは、今季で4シーズン目を迎えた。
このフォーマットは再びDAZN独占で配信され、選手たちのピッチ上での動きや視野、そして現実のピッチでもFC 27のバーチャルピッチでも際立つ役割をひも解きながら、ファンをその秘密に迫る旅へと誘う。
「祖母が亡くなってから、長年にわたって 家 だった場所に戻って暮らしたいという思いをずっと抱いてきた。ラツィオにはとても強い“自分のもの”という感覚があるし、結果ひとつで気分も変わる。ラツィオでプレーすることは、家族の何かを守るようなものなんだ。父と一緒にスタジアムへ通い、スタディオ・オリンピコでトップチームの一員としてプレーする可能性を思い描いていた」
「代表ですでに彼と一緒に仕事をしてきたし、彼がいつも僕に大きな信頼を寄せてくれていたのを感じていました。というのも、昨季はインテルでほとんど、あるいはまったくプレーしていなかったのに、それでも彼は代表に呼び続けてくれたからです。僕の中に何かを見てくれていたのだと思います。自分からもう少し何かを引き出す助けになってくれるはずだと考えました。ラツィオにはつながりを感じていますし、同時に僕を信じてくれた監督への感謝の気持ちもあります」
「偉大な選手たちと一緒にトレーニングすれば、自分のレベルを高める助けになる。メンタリティーの面でも、ここは勝つことに最も慣れているチームの一つだ。インテルでは、2位や引き分けは許容されない。食事からトレーニング前後のケアに至るまで、非常に高い意識がある」
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「ラツィオへの移籍前にマンチーニ監督と話をしていて、彼からのアドバイスは『試合に出に行け』というものでした。代表に来るにしても、90分間プレーした状態でコンディションが整っているのと、1試合10分しか出ていない状態で来るのとではまったく違うからです。自分はチームを最大限助けようとしているし、その上でこうしたパフォーマンスによって代表に戻れるのであれば、それは歓迎すべきことです」
「誰か近くにいる相手とやらないといけないんです。からかいたいので。よく義理の兄弟（Geolier、編集部注）やイタリア代表の仲間とプレーします。このモードは、家の近くの小さなピッチで遊んでいた子どもの頃に戻るためのものです。僕はいつも父と一緒に行っていました。今でも覚えていますが、父は右足を使わせてくれなくて、僕はいつも腹を立てていました。『使い方が分からない、使い方が分からない、無駄だ』って言っていました。でも最後は、少しずつ左足も使えるようになったんです。」