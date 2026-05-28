ダヴィデ・アンチェロッティがリーグ・アンのクラブを率いることで合意。元レアル・マドリード助監督にとって2度目の監督就任となる。

ボタフォゴ監督としての経験を活かし、ブラジル代表アシスタントコーチの役割に全力を注ぐダヴィデにとって、今回の就任は重要な節目となる。

欧州の強豪クラブで右腕として活躍した後、2026年3月までブラジルのクラブを率い33試合15勝10分8敗の成績を残し、ブラジル代表スタッフに加入した。

リールでは、2018年以降PSGの国内独占を破った唯一のクラブを引き継ぐ。同クラブは2021年にリーグ・アン優勝を果たしている。