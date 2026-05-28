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ダヴィデ・アンチェロッティがリーグ・アンのクラブを率いることで合意。元レアル・マドリード助監督にとって2度目の監督就任となる。
リール、アンチェロッティ監督の就任決定
RMC Sportによると、リールはジェネジオ監督の退任を受け、ダヴィデ氏を新監督に任命することで基本合意した。ジェネジオ監督はリーグ・アン3位とチャンピオンズリーグ自動出場権獲得の成果を残しながらも退任。後任の36歳イタリア人監督は、南米での指導経験を経て欧州に復帰し、豊富な実績でチームを率いる。
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慣れ親しんでいると移行がスムーズになる
スペイン紙『マルカ』によると、オード・ド・フランス地方のクラブはイタリア人監督との交渉を終え、公式発表を残すのみとなった。 ダヴィデはフランス語に堪能で、2012～2013年にパリ・サンジェルマンで父の下フィジカルコーチを務めた経験があり、リーグの事情を熟知している。その言語・文化への理解が、クラブの新時代を導くのに最適だ。
ダヴィデのキャリアの変遷
ボタフォゴ監督としての経験を活かし、ブラジル代表アシスタントコーチの役割に全力を注ぐダヴィデにとって、今回の就任は重要な節目となる。
欧州の強豪クラブで右腕として活躍した後、2026年3月までブラジルのクラブを率い33試合15勝10分8敗の成績を残し、ブラジル代表スタッフに加入した。
リールでは、2018年以降PSGの国内独占を破った唯一のクラブを引き継ぐ。同クラブは2021年にリーグ・アン優勝を果たしている。
- AFP
チャンピオンズリーグへの挑戦が待っている
ダヴィデ監督率いるリールは、2026-27シーズンチャンピオンズリーグへ向け準備を進める。陣容にはベルギー代表に初招集されたFWマティアス・フェルナンデス＝パルドなど、要となる戦力が揃う。若き指揮官は、優勝チームPSGとの実力差を埋めるため、熾烈な夏の移籍市場を乗り切り、チームの勢いを維持しながらPSGの国内支配に挑む。